Fernando Santos z jasną deklaracją przed meczem z Albanią! Szczera wypowiedź selekcjonera reprezentacji Polski

Oczy wszystkich kibiców reprezentacji Polski będą zwrócone na murawę Stadionu Narodowego w Warszawie. "Biało-Czerwoni" po nieudanym początku eliminacji mistrzostw Europy, gdzie odnieśli bolesną porażkę z Czechami 3:1 chcą za wszelką cenę pokazać się z jak najlepszej strony, aby zadowolić wszystkich fanów. Podopieczni Fernando Santosa w Pradze pokazali się z bardzo złej strony, ponieważ już w 3. minucie przegrywali 2:0. Reszta spotkania nie wskazywała, że drużyna z Robertem Lewandowskim na czele jest w stanie się jeszcze podnieść z kolan. Zabrakło przede wszystkim koncentracji na samym początku, a później braku waleczności. Na pewno portugalski selekcjoner nie zaliczy tego debiutu na ławce trenerskiej do udanych.

Fernando Santos zabrał głos! Selekcjoner reprezentacji Polski wypowiedział się przed meczem z Albanią

Na antenie "TVP Sport", Santos odniósł się do porażki z Czechami, a także wypowiedział się na temat spotkania z Albanią. - Oczywiście mieliśmy trudny moment, wszyscy to odczuliśmy. Nie oczekiwaliśmy takiego rezultatu. Najważniejsze było odzyskać dobre nastawienie i to zrobiliśmy. Myślę, że piłkarze wiedzą, co trzeba zrobić, jak mają grać. Gramy w domu, przed 50 tysiącami kibiców, którzy będą nas wspierać, i mam nadzieję, że będzie to bardzo dobry, zwycięski mecz. Drużyna będzie walczyć i wykona swoje zadanie, bo zawodnicy są do tego przygotowani. Chcą odbudować swój wizerunek. To nie jest gra indywidualna, tylko w drużynie. Problemem nie był gracz A, B czy C, chodzi o kolektyw. Jesteśmy drużyną i dzisiaj na pewno zagramy inaczej. Nie będę mówił o poszczególnych zawodnikach. Ważny jest dla mnie zespół - przekazał Portugalczyk.

Santos jasno przekazał, że mecz z Czechami to przeszłość i najważniejszy jest najbliższy mecz. - Musimy myśleć o dzisiejszym meczu, a nie o przeszłości. Mamy nadzieję, że przyniesiemy ludziom wiele radości - podsumował 68-latek.