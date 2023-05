FIFA podjęła kluczową decyzję! Krychowiak i Szymański usłyszeli ważną wiadomość

Gdy Rosja rozpoczęła inwazję w pełnej skali na Ukrainę, FIFA postanowiła szybko pomóc zawodnikom, którzy nie chcieli kontynuować gry w tych krajach. Światowa federacja uchwaliła zasady, według których zawodnicy mogli jednostronnie udać się na wypożyczenie do innego klubu. Z tej opcji korzystali do tej pory m.in. Grzegorz Krychowiak i Sebastian Szymański – FIFA bowiem początkowo nowe przepisy wprowadziła do końca sezonu 2021/22, a później 2022/23. Wiele wskazywało na to, że po zakończeniu obecnego sezonu zawodnicy ci będą musieli wrócić do Rosji, lub szukać innego sposobu na rozstanie się ze swoimi klubami (transfery definitywne są utrudnione z powodu sankcji). Teraz jednak FIFA podjęła decyzję o kolejnym wydłużeniu nadzwyczajnych przepisów.

FIFA znów idzie na rękę piłkarzom z ukraińskich i rosyjskich klubów

W poniedziałek, 22 maja FIFA poinformowała, że ustanowione przez nią przepisy będą obowiązywać także do końca sezonu 2023/2024. To oznacza, że Krychowiak czy Szymański znów mogą udać się na wypożyczenie ze swoich rosyjskich klubów, jedynie informując je o swoim ruchu. – W celu ochrony zagranicznych zawodników i trenerów, którzy z powodu konfliktu opuścili terytorium Ukrainy lub Rosji i którzy ze względu na okoliczności nie chcą obecnie wracać, ci zawodnicy i trenerzy będą mieli prawo do jednostronnego zawieszenia umów o pracę z klubami zrzeszonymi w Ukraińskim Związku Piłki Nożnej (UAF) lub Rosyjskim Związku Piłki Nożnej (FUR) do 30 czerwca 2024 r., pod warunkiem, że kluby zostaną należycie poinformowane o zawieszeniu na piśmie do 1 lipca 2023 r – informuje FIFA na swojej stronie.