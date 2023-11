Jakub Piotrowski znów zaskoczy w kadrze? "Znajdzie się na radarze większych klubów"

Tak Marcin Bułka dorastał do reprezentacji Polski. Były trener kadrowicza nie ma wątpliwości, nazywa go... Co za porównanie!

Trzeba przyznać, że Jakub Piotrowski ma dobry okres. W tej rundzie strzelił już dziesięć goli: dziewięć dla mistrza Bułgarii (liga plus puchary) oraz jednego dla polskiej kadry. - Miałem okazję porozmawiać z nim po meczu z Botewem, gdy strzelił ładnego gola głową - powiedział Artur Płatek, dyrektor sportowy bułgarskiego klubu w rozmowie z Match Telegraph. - Był jednym z najlepszych zawodników w Ludogorcu. Bardzo się cieszyłem, gdy dostał powołanie do reprezentacji Polski. Selekcjoner Michał Probierz był na meczu Lewskiego z Ludogorcem. Obserwowałem to spotkanie w jego towarzystwie. Powiedziałem trenerowi na temat Jakuba, jak go widzę w lidze bułgarskiej. Zrobił megapostęp. Cały czas idzie do przodu - zaznaczył.

Wychodzi na prostą po problemach

Był bohaterem wygranej z Fenerbahce Stambuł w fazie grupowej Ligi Europy. W ogóle w trzech ostatnich występach zdobywał bramki. Czy takimi występami Piotrowski pracuje na transfer? - Myślę, że większe kluby będą go obserwować i znajdzie się na ich radarze - ocenia dyrektor Płatek. - Zobaczymy, co się wydarzy zimą czy na wiosnę. Na pewno jest to postać, która wyróżnia się w lidze bułgarskiej. Wychodzi na prostą po swoich problemach, które miał po drodze. Gra na bardzo dobrym poziomie - podkreślił przedstawiciel Botewa Płowdiw.

