Jerzy Brzęczek nie hamował się, mówiąco wyborze selekcjonera. Powiedział to wprost, zwrócił uwagę na kluczową kwestię

Cezary Kulesz poinformował już oficjalnie, że prezentacja nowego selekcjonera nastąpi we wtorek na konferencji prasowej na PGE Narodowym. W tym, kto obejmie reprezentację Polski wciąż napływają sprzeczne informacje, bo choć mówiło się o Paulo Bento, niedawno okazało się, że Portugalczyk na razie nie planuje podróży do Polski, co oznaczałoby, że trenerem biało-czerwonych nie zostanie. Do końca nie będzie wiadomo, na kogo padł wybór prezesa PZPN.

Jerzy Brzęczek wprost. To mówi o zadaniach nowego selekcjonera

Przez długie tygodnie trwała debata, kto byłby najlepszym wyborem dla Polski. Jedni mówili, że trener zagraniczny, a inni twierdzili, że musi być to rodzimy szkoleniowiec. Jerzy Brzęczek w rozmowie z Polsatem Sport zauważa natomiast, że dla nowego selekcjonera wyzwaniem może być mentalność kibiców z Polski i cała otoczka wokół kadry. - Uważam, że selekcjonerem powinien być Polak, co nie oznacza, że jak będzie ktoś z zagranicy, to nie będziemy go wspierać. Na pewno dla zagranicznego selekcjonera nie będzie to łatwy okres. Są trudne mecze, ale jest również wymagająca mentalność, specyfika wszystkiego, co się dzieje wokół kadry - stwierdził były selekcjoner reprezentacji Polski.

- Czasu jest bardzo mało. Zaczynamy eliminacje bardzo trudnymi meczami. Wyjazd do Czech, z którymi nigdy nam się łatwo nie grało. To będzie kwestia szybkiego zarządzania i poznania tej reprezentacji, podejmowania decyzji personalnych, jeśli chodzi o te pierwsze spotkania - zauważył Brzęczek.

Sonda Skąd powinien pochodzić selekcjoner reprezentacji Polski? Z Polski Z zagranicy Narodowość nie ma znaczenia

2. Jerzy Brzęczek: Polskich trenerów się nie docenia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Paulo Bento trenerem Biało-Czerwonych? Kim jest "pożeracz pucharów"? Co zmieni w grze Polaków?

Posłuchaj i poznaj bliżej prawdopodobnego selekcjonera polskiej kadry!