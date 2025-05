Górak: Proste straty napędzały Koronę

Beniaminek w końcówce pierwszej połowy stracił gola, którego strzelił Jewgiennij Szykawka. To właśnie postawa zespołu w tej części nie przypadła do gustu trenerowi katowiczan.

- Nie udała nam się kompletnie pierwsza połowa - wyznał trener Rafał Górak podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Jestem z niej bardzo niezadowolony. Było zbyt wiele prostych strat i zbyt wiele rzeczy, które po prostu napędzały Koronę do tego, aby było groźnie pod naszą bramką.

GKS chciał przejąć inicjatywę

Szkoleniowiec pochwalił zespół za grę po przerwie, że starał się podjąć rękawicę z gospodarzami.

- W drugiej połowie próbowaliśmy ten mecz odwrócić - wyliczał Górak, cytowany przez PAP. - Chcieliśmy poprawić grę i być cierpliwym. Było wiele takich momentów, gdy chcieliśmy przejąć inicjatywę. Dziesięć minut przed zdobyciem bramki byliśmy już naprawdę sobą.

Sędziowie muszą brać odpowiedzialność

Bramkę dla GKS zdobył Oskar Repka, który został ukarany czerwoną kartką, za dwie zółte. Szkoleniowiec uważał, że jego zawodnik został niesłusznie wyrzucony z boiska. Ale dodał, że nie miało to wpływu na wynik spotkania.

- Mecz był czysty, prowadzony fair, chociaż zawodnicy grali momentami dość twardo - wymieniał Górak, cytowany przez PAP. - Zawsze trzeba brać odpowiedzialność za swoją drużynę. Jednak sędziowie również muszą brać bardzo dużą odpowiedzialność za to, co się dzieje. To nie był faul, aby karać zawodnika drugą żółtą kartką i wyrzucać go.

