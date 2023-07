Koszmar kadrowicza! Nie tak wyobrażał sobie zmianę klubu, długa przerwa

Fernando Santos wykazał się wielką determinacją. Ani myślał zrobić inaczej, to musiał być prawdziwy rajd

Najpierw Holandia, teraz Belgia

Bartosz Białek w ekstraklasie wypromował się w Zagłębiu Lubin. Po premierowym sezonie wyjechał do Niemiec. Podpisał umowę z VfL Wolfsburg. Ostatni rok spędził na wypożyczeniu w Vitesse Arnhem, gdzie miał się odbudować po kontuzji kolana. 12 lipca niemiecki klub ponownie zdecydował się na wypożyczenie polskiego napastnika. Tym razem do belgijskiego KAS Eupen. Ale już wiadomo, że najbliższe miesiące będą dla niego stracone. Co się wydarzyło?

Pech w sparingu z francuskim klubem

Podczas towarzyskiego meczu z Reims został zmieniony już po dziesięciu minutach. Okazało się, że Białek ponownie doznał urazu kolana. Jak poinformował belgijski klub konieczna będzie operacja, a po niej długa rehabilitacja i powrót do zdrowia.

