Michał Probierz podjął kluczową decyzję! Wielkie zmiany w kadrze przed mistrzostwami Europy

Piłkarze oraz kibice reprezentacji Polski eliminacje mistrzostw Europy chcieliby puścić w niepamięć. "Biało-Czerwoni" pokazali się z fatalnej strony, kadra prowadzona przez Fernando Santosa, a następnie Michała Probierza nie zdołała wyjść bezpośrednio z grupy, gdzie ich rywalami były takie zespoły, jak: Czechy, Mołdawia, Albania oraz Wyspy Owcze. Drużyna z Robertem Lewandowskim na czele ostatecznie wywalczyła trzecie miejsce, co pozwoliło im walczyć o bilet na Euro 2024 w barażach. Drużyna prowadzona przez Probierza pokazała się z bardzo dobrej strony i w pierwszym spotkaniu pewnie wygrała z Estonią aż 5:1. W decydującej potyczce z Walią już nie było tak łatwo, ponieważ rywal był zdecydowanie bardziej wymagający, co potwierdza seria rzutów karnych, która dopiero wyłoniła zwycięzcę. "Biało-Czerwoni" wykorzystali wszystkie "jedenastki", natomiast w drużynie przeciwnej pomylił się Daniel James, którego znakomicie wyczuł Wojciech Szczęsny.

Reprezentacja Polski nie będzie miała łatwo na Euro 2024. "Biało-Czerwoni" trafili do grupy z Austrią, Holandią i Francją. Probierz nie traci czasu i robi wszystko, aby znakomicie się przygotować na zbliżającą się imprezę w Niemczech. "Łączy nas piłka" za pomocą mediów społecznościowych poinformowała o kluczowej decyzji selekcjonera. - PZPN informuje, że na czas przygotowań do EURO 2024 do sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski prowadzonej przez selekcjonera Michała Probierza dołącza czterech nowych członków: Marcin Dorna, Daniel Wojtasz, Bartłomiej Zalewski i Marcin Włodarski - można przeczytać.