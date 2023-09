Michał Probierz ujawnił wielki sekret! Legenda reprezentacji Polski miała dołączyć do sztabu, wszystko jeszcze możliwe

Jan Tomaszewski grzmi po ogłoszeniu Michała Probierza jako selekcjonera! "Panie Kulesza, podaj się Pan do dymisji albo zrób porządek" [TYLKO U NAS]

Nie trwała długo kadencja Fernando Santosa na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Polski Związek Piłki Nożnej po pięciu meczach w eliminacjach mistrzostw Europy podjął decyzję o zwolnieniu Portugalczyka. Cezary Kulesza musiał w trybie pilnym zatrudnić nowego szkoleniowca, ponieważ niebawem "biało-czerwoni" znowu zmierzą się z Wyspami Owczymi i Mołdawią w meczu o punkty, które w tym momencie są bardzo ważne w perspektywie awansu na Euro 2024. W mediach mówiło się, że walka o posadę trwa pomiędzy Michałem Probierzem,a Markiem Papszunem. Ostatecznie prezes PZPN za pomocą mediów społecznościowych poinformował, że wybór padł na tego pierwszego.

Selekcjonerem reprezentacji Polski został Michał Probierz. To wybór najlepszy z możliwych. Życzę powodzenia nowemu trenerowi.— Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) September 20, 2023

Michał Probierz wraz Cezarym Kuleszą odpowiadał przez niemal godzinę podczas środowej konferencji. Na tym wydarzeniu nowy selekcjoner został zapytany o osoby zatrudnione do sztabu szkoleniowego, w którym pojawiły się takie osoby, jak Sebastian Mila, czy Tomasz Kuszczak. Nowy selekcjoner przekazał, że w planach było zatrudnienie także innego z byłych bramkarzy reprezentacji Polski, czyli Jerzego Dudka. - Mieliśmy w planie jeszcze Jurka Dudka wziąć, ale nie mogliśmy ze względów jego osobistych i w grudniu może wrócimy do tematu powrotu Jurka do reprezentacji - podsumował Probierz.