Okrutnie dostało się Robertowi Lewandowskiemu. Bolesne podsumowanie gwiazdy, ekspert nie zatrzymywał się zupełnie

Ostatnie zgrupowanie reprezentacji Polski było jednym z niewielu, na którym zabrakło Roberta Lewandowskiego. Napastnik doznał kontuzji podczas meczu Ligi Mistrzów tuż przed tygodniem reprezentacyjnym i okazało się, że będzie musiał pauzować kilkanaście dni, co wykluczyło jego udział w meczach biało-czerwonych. Gdy okazało się, że Lewandowski na zgrupowanie nie przyjedzie, ponownie zaczęła się dyskusja o tym, czy powinien nosić opaskę kapitańską.

Pojawiło się wiele głosów, że "Lewy" nie jest najlepszym kapitanem i powinien stracić tę funkcję. Dosadnie o tej sprawie wypowiedział się Tomasz Ćwiąkała. Dziennikarz przypomniał wywiad piłkarza dla Eleven Sports i portalu Meczyki.pl. - Ta rozmowa nie przyniosła dobrych efektów i nie pokazała, że "Lewy" jest dobrym kapitanem — jakkolwiek byśmy chcieli silić się na obronę RL9, to tego nie wybronisz - powiedział w programie "Nocne Gadki".

- Kapitan ma diagnozować grupę, wyczuwać jej nastrój. I wyczuł taki, że musi walnąć pięścią w stół, żeby wydobyć osobowości. Wydobył? No nie - zauważył. - Zgadzam się z tym, że Robert Lewandowski nie jest lubiany przez wielu w Polsce. Myślę, że w dużej mierze wynika to z jego pasywności. Rozmowa z Mateuszem Święcickim to był wyjątek, takich sytuacji w karierze RL9 było niewiele. Mam wrażenie, że ludzie w Polsce oczekują tego, żeby idole zabierali stanowisko w ważnych tematach - ocenił dziennikarz.