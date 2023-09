Piotr Zieliński pokazał, w jak fatalnym stanie jest kadra. Jeden gest znaczył więcej niż tysiąc słów, dramat trwa

Piotr Zieliński przez lata miał dość niejednoznaczny status w kadrze. W klubie najczęściej błyszczał i niewystawianie go w meczach reprezentacji było nie do pomyślenia, jednak w niej często zawodził. Można było się zastanawiać, czy w Napoli Zieliński nie ma po prostu lepszych partnerów do grania i nie czuje się po prostu swobodniej, niż w kadrze. W ostatnim czasie jego dobrych gier w kadrze było więcej, ale eliminacje EURO 2024, tak jak całej reprezentacji, są dla niego nieudane. Choć wielu zarzuca mu słaby „mental”, to właśnie Zieliński stanął przed kamerami po meczu z Mołdawią i nie uciekał od odpowiedzialności m.in. za jedną ze straconych bramek. Podobnie po meczu z Albanią stanął przed kamerą TVP Sport i odpowiadał na pytania. Później jednak, w mixed-zonie, doszło do niecodziennej sytuacji, która mówi tyle samo, co słowa pomocnika.

Zieliński w taki sposób odprawił dziennikarza. Bezsilność

Całą sytuację opisał Samuel Szczygielski, dziennikarz portalu Meczyki. Gdy Zieliński pojawił się mixed-zonie, dziennikarze chcieli z nim porozmawiać. Ten jednak uniknął rozmowy pokazując, że... je jabłko. Jeden gest, a wystarczyło, aby zrozumieć, w jak trudnym położeniu są piłkarze – Głupio mi aż to napisać. Poprosiłem Piotra Zielińskiego o wypowiedź po meczu, kiedy przechodził przez mixed zone do autokaru. Pokazał, że je jabłko i poszedł dalej – opisał całą sytuację Szczygielski – Totalna bezsilność i złość wśród reprezentantów bije na kilometr – dodał dziennikarz Meczyków i trudno nie zgodzić się z tym wnioskiem.

Futbologia Extra, odc. 6 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.