Piotr Zieliński sprawdził się w roli kapitana? Gwiazda kadry nie ma wątpliwości

To on ma być przyszłością kadry, rośnie nowy lider obrony? "Ma znakomite rozeznanie na boisku"

Poczuje odpowiedzialność za zespół

Bramkarz naszej kadry jest przekonany, że Piotr Zieliński nie zawiódł i dobrze wywiązał się z obowiązków kapitana reprezentacji Polski w spotkaniu w Torshavn. - Czy Piotrek urósł? Z opaską czy bez ma jakość piłkarską i osobowość do tego, żeby być liderem na boisku - podsumował Wojciech Szczęsny podczas konferencji prasowej przed rewanżem z Mołdawią. - To nie jest wygadany chłopak, który będzie krzyczał i opieprz... ludzi w szatni. On ten przykład daje na boisku. Jest wyśmienitym piłkarzem. Potrafi kreować grę ofensywną. Mam nadzieję, że ta opaska też pomoże mu w tym, żeby poczuć odpowiedzialność za ten zespół i zrobić jeszcze krok do przodu - przekonywał.

Michał Probierz o postawie debiutanta w kadrze. "Jeszcze niedawno wielu go nie znało"

Nie liczył na opaskę kapitana

Szczęsny w końcówce meczu z Wyspami Owczymi też pełnił rolę kapitana. Dostał opaskę od Piotra Zielińskiego, który został zmieniony i właśnie doświadczonemu bramkarzowi powierzył ten zaszczyt. Czy jednak golkiper Juventusu z racji doświadczenia i stażu w kadrze spodziewał się, że to właśnie on może wyprowadzić zawodników na spotkanie z Wyspami Owczymi i zastąpić w ten sposób nieobecnego Roberta Lewandowskiego? - Nie liczyłem na opaskę - przyznał Szczęsny. - Wiedziałem, że jest taka możliwość, ale jestem zdania, że bramkarz-kapitan to jakoś tak średnio to wygląda. Dlatego absolutnie na to nie liczyłem. Myślałem, że może tak być i absolutnie trener nie wkurzył mnie tą decyzją. Także spokojnie. Poza tym miałem opaskę pod koniec meczu - wyjaśnił bramkarz reprezentacji Polski.

Arkadiusz Milik zagra z Mołdawią? Selekcjoner Michał Probierz nie pozostawił złudzeń

