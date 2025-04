i Autor: AP PHOTO/JOAN MONFORT Tak Robert Lewandowski cieszył się po golach, jakie strzelił Borussii w pierwszym meczu ćwierćfinałowym

Szczególna data dla "Lewego"

Setka Lewandowskiego dla Barcelony? Historyczne koło się zamknie

Robert Lewandowski ma szansę na historyczne osiągnięcie. 99 goli w koszulce Barcelony to imponujący wynik, ale „Lewy” może go poprawić już we wtorek. W meczu Ligi Mistrzów przeciwko Borussii Dortmund, swojemu byłemu klubowi, Polak może zdobyć setną bramkę dla Blaugrany. Czy uda mu się ta sztuka na Signal Iduna Park, gdzie w 2014 roku – tego samego dnia, czyli 15 kwietnia! - strzelił setnego gola dla BVB? Początek meczu o 21.00.