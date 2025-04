Robert Lewandowski z wiekiem coraz lepszy! Wyprzedza Messiego, Ronaldo poza zasięgiem?

Lewandowski zachwyca mimo wieku. Już jest w gronie legend

Robert Lewandowski po raz kolejny pokazał, że zachwyty nad nim nie są przesadzone. Dzięki dwóm trafieniom przeciwko Borussii Dortmund Polak zdobył już 11 bramek w tym sezonie Ligi Mistrzów i 40 we wszystkich rozgrywkach klubowych (plus 2 w reprezentacji). Okazuje się, że jest pierwszym piłkarzem w historii Ligi Mistrzów, który strzelił dwucyfrową liczbę goli w pojedynczym sezonie Ligi Mistrzów dla trzech różnych klubów – robił to w barwach Borussii Dortmund, Bayernu Monachium, a teraz FC Barcelona. Przy tym warto pamiętać o jednym – Lewy ma już 36 lat, a w sierpniu tego roku skończy 37. Udowadnia on, że wiek to tylko liczba, a dzięki profesjonalnemu podejściu i postępowi medycyny piłkarze mogą grać na bardzo wysokim poziomie długo po 30. urodzinach. Okazuje się, że właśnie po 30. urodzinach strzelił on już ponad 300 bramek i jest w tej statystyce lepszy nawet od Leo Messiego!

Jan Tomaszewski grzmi po meczach z Litwą i Maltą. Reprezentacja Polski

Robert Lewandowski po skończeniu 30. roku życia (21 sierpnia 2018 roku) zdobył już 318 bramek (298 w rozgrywkach klubowych oraz 30 w reprezentacji Polski). Co ciekawe, w tej statystyce lepszy jest on od Argentyńczyka Leo Messiego, który jest o rok starszy od Lewandowskiego, a strzelił po 30. urodzinach 295 goli z czego 58 w reprezentacji. Obaj jednak nie mogą równać się z jedną postacią.

Cristiano Ronaldo, który na początku lutego skończył 40. lat (ma więc trzy lata przewagi nad Lewandowskim), od momentu skończenia trzydziestki zdobył już... 466 bramek! Na ten wynik przypada 380 bramek w klubach oraz 86 w reprezentacji Portugalii. Żeby w wieku 40 lat Lewandowski dobił do tego wyniku, musiałby w końcówce tego i w trzech kolejnych sezonach zdobyć łącznie 148 goli. Z jednej strony Lewandowski ma w tym sezonie już 42 trafienia i pewnie jeszcze kilka dorzuci. Problem w tym, że taką skuteczność musiałby utrzymać jeszcze przez trzy sezony z rzędu, a o to może być już bardzo trudno.

Przy wspomnianych statystykach warto pamiętać też o kilku rzeczach. Wiele wciąż się może zmienić, ponieważ cała trójka wciąż gra i ani Messi, ani Ronaldo nie wyglądają na zawodników chcących kończyć kariery. Są też kwestie, które przemawiają na korzyść Lewandowskiego - ma on choćby lepszą średnią goli na mecz od Messiego (około 0,85 Polaka do ok. 0,74 Argentyńczyka) i bardzo zbliżoną do tej Ronaldo (około 0,84 gola na mecz). Co więcej, Messi już od dwóch lat występuje w MLS, czyli to tak, jakby Lewandowski opuścił ligi TOP 5 rok temu. Z kolei Ronaldo Europę opuścił w styczniu 2023 roku, czyli miesiąc przed swoimi 38. urodzinami. Czy Lewandowski dłużej niż Portugalczyk utrzyma się na najwyższym poziomie klubowym? Przekonamy się za nieco ponad rok.

(Dane bazowe pochodzą ze stron transfermarkt oraz flashscore)