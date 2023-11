Polska - Czechy TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać mecz Polska - Czechy w TV dzisiaj 17.11.2023 Na jakim programie mecz Polska - Czechy Transmisja TV

Trener popuścił wodze fantazji na temat „Lewego”. Myślicie, że to się naprawdę zdarzy dziś wieczorem w Warszawie?

Mecz Polska - Czechy już dzisiaj o godzinie 20.45 na PGE Narodowym w Warszawie. Do składu reprezentacji Polski wraca Robert Lewandowski, który ostatnio leczył kontuzję. Pod jego nieobecność Polska zaledwie zremisowała 1:1 z Mołdawią, znów potwornie komplikując sobie drogę do Euro 2024.

Polska - Czechy Transmisja TV Gdzie oglądać mecz dzisiaj w TV 17.11.2023

Polska i Czechy mają swoje problemy. Nasi rywale też ostatnio grali w tych eliminacjach słabo, tracąc w kiepskim stylu punkty. - Po losowaniu mnóstwo było optymizmu i głosów, jaką to łatwą grupę mamy. Tymczasem dziś wokół czeskiej reprezentacji jest bardzo gorąco, a zawodnicy i członkowie sztabu trenerskiego znaleźli się pod wielką presją - komentuje świetnie znany w Polsce czeski trener Werner Liczka. - Było mocne przekonanie, że zespół idzie w dobrym kierunku, co pośrednio potwierdził praski mecz z Polską. A potem coś się stało: w grze pojawił się strach, brakuje przekonania do własnych umiejętności - dodał Liczka.

Mecz Polska - Czechy w TELEWIZJI dzisiaj Na jakim programie mecz dzisiaj?

Mecz Polska - Czechy może przedłużyć nasze nadzieje na awans na Euro 2024. Jeżeli nie zdołamy zająć drugiego miejsce, zostanie nam walka w barażach, ale tam też może być bardzo ciężko. - Jesteśmy świadomi, że reprezentacja Czech gra bardzo mocno, agresywnie, co widać było już w pierwszym spotkaniu. Od pierwszych minut starają się narzucić przeciwnikowi taki styl gry - analizował trener Michał Probierz. Musimy się temu przeciwstawić, a po odzyskaniu piłki płynnie przechodzić do fazy ataku. Nie możemy pozwolić sobie na straty piłek - dodał selekcjoner reprezentacji Polski.

Polska - Czechy Gdzie oglądać mecz dzisiaj? Na którym kanale?

Mecz Polska - Czechy w eliminacjach do Euro 2023 zostanie rozegrany w piątek 17 listopada. Początek spotkania Polska - Czechy o godzinie 20:45. Transmisja TV z meczu Polska - Czechy w telewizji na kanałach TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport Premium 1. Stream online w serwisie sport.tvp.pl oraz na Polsat BOX GO.

Sonda Jaki będzie wynik piątkowego meczu Polska - Czechy w eliminacjach EURO 2024? W górę serca: wygrają Polacy? Ajaj, dostaniemy bęcki od Czechów Jakiś remisik się kroi A kogo to obchodzi?