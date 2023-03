Rosjanie odstawili Macieja Rybusa. Polak nie może liczyć na grę, brutalna statystyka

Nieudany mecz Grzegorza Krychowiaka. Zagiął go były piłkarz Rakowa Częstochowa, mamy nagranie!

Nie był w stanie go dogonić!

Fernando Santos wytknął Polakom wady. Odniósł się do wiary, nie może tego zrozumieć

Choć gra tylko w drugiej lidze, celuje w kadrę. Fortuna mu sprzyja, znów trafił, Fernando Santos nie może go pominąć!

Media ujawniły tajną listę Fernando Santosa. To właśnie Ci piłkarze mogą reprezentować Polskę, ciekawe nazwiska

Maciej Rybus nie tak dawno wzbudził wielkie emocje wśród kibiców reprezentacji Polski. Zawodnik wybrał grę w Rosji nad powołania do reprezentacji Polski i może żałować tej decyzji. W Spartaku Moskwa bowiem w ogóle nie gra i nie wygląda na to, aby miał zacząć wstawać z ławki utytułowanej rosyjskiej drużyny. Te liczby mówią wszystko, Polak w Spartaku nie może liczyć na wiele.

Maciej Rybus nie może liczyć na grę w Spartaku Moskwa. Bardzo zła sytuacja reprezentanta Polski

Mimo że Rybus w dość propagandowy sposób został reklamowany przez Spartak Moskwa jako duże wzmocnienie, to rzeczywistość okazała się brutalna dla piłkarza. W klubie bowiem zupełnie nie występuje i znalazł się w nim na bocznym torze. Ostatni mecz Polaka w barwach klubu miał miejsce 27 listopada 2022, kiedy to ekipa z Moskwy konfrontowała się z Zenitem Sankt Petersburg w Pucharze Rosji. W lidze z kolei, piłkarz nie zagrał od 23 października 2022 roku. Podsumowując przygodę Rybusa w Spartaku, rozegrał on zaledwie 7 spotkań ligowych i zaliczył tylko 240 minut na 1620 możliwych.