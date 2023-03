i Autor: Cyfrasport Krystian Bielik

Bolesne starcie reprezentanta Polski

To musiało zaboleć! Koszmarny faul na kadrowiczu w meczu ligi angielskiej

Pomocnik polskiej kadry Krystian Bielik (25 l.) nie może uwolnić się od urazów. Co chwilę coś przyczepia się do niego i wyłącza go z gry. Tym razem został brutalnie kopnięty w twarz w meczu ligi angielskiej, po którym stracił dwa zęby. To musiało zaboleć!