To on zastąpi Michała Probierza. PZPN przekazał oficjalną informację, wszystko jasne

Wybór Michała Probierza na selekcjonera reprezentacji Polski budzi sporo emocji. Choć kibice tym razem nie mają pretensji, że znów sięgamy po trenera z Polski zamiast po utytułowanego zagranicznego szkoleniowca, to sam wybór byłego trenera Jagiellonii czy Cracovii nie wszystkim się podoba. Niektórzy twierdzą, że dostał on tę pracę w dużej mierze dzięki znajomości z Cezarym Kuleszą. Z jednej strony można powiedzieć, że przeszedł on podobną drogę co Michniewicz – po pracy w reprezentacji młodzieżowej otrzymał szansę w dorosłej kadrze – należy jednak pamiętać, że Michniewicz prowadził U-21 w większej liczbie meczów oraz w zdecydowanie większej liczbie meczów o stawkę. Fakt jest jednak taki, że Probierz został nowym selekcjonerem, a w młodzieżówce pojawił się wakat, choć nie na długo.

Adam Majewski nowym selekcjonerem reprezentacji Polski U-21

- Adam Majewski został trenerem reprezentacji Polski do lat 21, zastępując Michała Probierza, który w środę objął stanowisko selekcjonera kadry narodowej - poinformował w piątek Polski Związek Piłki Nożnej. Blisko 50-letni szkoleniowiec poprowadzi biało-czerwonych w kwalifikacjach do młodzieżowych mistrzostw Europy. Po dwóch kolejkach Polacy są liderami grupy, wygrali 3:0 z Kosowem w Płocku i 1:0 z Estonią w Tallinnie.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej Adam Majewski najpierw został asystentem trenera w Wiśle Płock, a następnie samodzielnie prowadził drugi zespół w latach 2018-2020. W sezonie 2019/2020 i 2020/2021 był szkoleniowcem Stomilu Olsztyn. W lipcu 2021 roku zadebiutował jako trener Stali Mielec na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce – w ekstraklasie. Zespół z Mielca poprowadził w 62 spotkaniach (59 meczów na szczeblu ligowym i 3 w rozgrywkach Pucharu Polski). Ze Stali odszedł w marcu 2023 roku.

