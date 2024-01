Tomasz Hajto zupełnie się nie patyczkował. Dosadnie wypalił na temat polskiego piłkarza. Te słowa działają na wyobraźnię

Nowy reprezentant Polski? Wielki talent zgłasza się do kadry, już uczy się polskiego!

Krok po kroku wraca do dawnej formy

Wiadomo do kiedy Kamil Grabara pozostanie w Kopenhadze. Już wszystko jasne, oficjalny komunikat

Tomasz Hajto w ostatnich miesiącach nie może narzekać na nudę. Oprócz roli telewizyjnego eksperta zaangażował się w treningi MMA, co zaowocowało dwiema walkami w zeszłym roku. "Gianni" w obu musiał uznać wyższość rywali - Zbigniewa Bartmana i Jakuba Wawrzyniaka. Angaż w CLOUT MMA nie oznacza jednak, że 51-latek przestał interesować się piłką nożną. W dalszym ciągu jest to jego główna pasja, którą jako 62-krotny reprezentant Polski chętnie dzieli się z kibicami. Od lat Hajto słynie z bezkompromisowych i nierzadko kontrowersyjnych opinii, jednak z ostatnią wypowiedzią o Sebastianie Szymańskim trudno polemizować. Polak od początku sezonu zachwyca w Fenerbahce i staje się coraz większą gwiazdą, a ekspert Polsatu podsumował to w swoim stylu.

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Dalej

Tomasz Hajto nie patyczkował się ws. Sebastiana Szymańskiego. Ale słowa!

Po kolejnym znakomitym meczu Szymańskiego (gol i dwie asysty w 45 minut z Konyasporem) zachwytom nie było końca. Wartość rynkowa polskiego pomocnika stale rośnie, ale w obecnych czasach kwota 20-30 milionów euro nie działa na wyobraźnię tak, jak 15 lat temu. Obecnie jest to raczej przeciętna kwota, która zdaniem Hajty nie oddaje prawdziwej wartości 24-latka. Były piłkarz w "Prawdzie Futbolu" ocenił, że Szymański cierpi m.in. na tym, że jest... Polakiem.

- Jakby Szymański był Chorwatem i grał w Turcji, to kosztowałby sto milionów euro. Wystarczy, że miałby w paszporcie, iż jest Chorwatem. Oni zawsze patrzą na Chorwatów jak na potencjalnie wielkie gwiazdy. W Polsce w ostatnim czasie nie było zbyt wielu topowych gwiazd, więc te ceny nie są u nas aż takie wysokie - stwierdził bez ogródek Hajto. To nie pierwszy raz, gdy w polskiej piłce padają takie stwierdzenia, a podobnie kilka lat temu mówił już właśnie o Szymańskim ówczesny trener Legii, Romeo Jozak!