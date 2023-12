Wzruszający pogrzeb Wojciecha Łazarka. Były selekcjoner reprezentacji Polski pochowany w urnie w kształcie piłki

Niepokojący obrazek w „polskim” meczu we Francji, interweniowali medycy. Bolało, ale reprezentant Polski dograł do końca

Wojciech Łazarek mieszkał w Gdańsku, ale pochodził z Łodzi. I właśnie w tym mieście został pochowany. Spoczął na cmentarzu św. Rocha na Radogoszczu w Łodzi. Kochał piłkę, była jego największą pasją. I w urnie w kształcie piłki został pochowany.

W ostatniej drodze byłego szkoleniowca towarzyszyła najbliższa rodzina i przedstawiciele świata sportu. Hołd oddali mu m.in. ligowy trenerzy Bogusław Kaczmarek, Mieczysław Broniszewski i Andrzej Strejalu, który przejął drużynę narodową właśnie po Wojciechu Łazarku. Towarzyszył mu Eugeniusz Kolator, przed laty ważny działacz w PZPN. Pojawił się były kadrowicz Marek Dziuba, medalista MŚ 1982 oraz Radosław Michalski, członek zarządu PZPN, legenda ŁKS - Marek Chojnacki.

Na pogrzebie obecna była także delegacja Lecha Poznań, bo to właśnie w tym klubie trener Łazarek odniósł największe sukcesy. Dwa razy doprowadził "Kolejorza" do mistrzostwa oraz dwa razy zdobył Puchar Polski. To były pierwsze trofea w historii klubu z Wielkopolski. Byli prezes Karol Klimczak, trener Mariusz Rumak i Maciej Henszel, rzecznik poznańskiego zespołu. Był także legendarny piłkarz Lecha - Mirosław Okoński. Żegnaj, trenerze, spoczywaj w pokoju!

Przedstawiciele Lecha Poznań pojawili się dziś w Łodzi na pogrzebie najbardziej utytułowanego trenera w historii Kolejorza - Wojciecha Łazarka.Wspomnienie szkoleniowca: https://t.co/R7PbS3MzWT pic.twitter.com/9GKAaG5a7J— Lech Poznań (@LechPoznan) December 21, 2023

