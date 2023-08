Nazwisko Jakuba Kiwiora w ostatnim czasie wybrzmiewa coraz głośniej, kiedy to obrońca najpierw zaliczał dobre występy we włoskiej Spezii, później reprezentacji Polski, a ostatecznie zrobił świetne wrażenie na trenerze Arsenalu oraz kibicach "Kanonierów", czym zasłużył sobie na pozostanie na Emirates Stadium, gdzie będzie on odgrywał ważną rolę w układance Mikela Artety. Za sukcesem polskiego obrońcy w dużej mierze stoi tata Jakuba Kiwiora, który poświęcił naprawdę wiele, aby jego syn mógł się rozwijać i osiągnąć sukces w piłce nożnej. Taka postawa zasługuje na ogromne wyróżnienie.

Ojciec Jakuba Kiwiora zdecydował się na ogromne poświęcenie, aby jego syn osiągnął sukces. Cała prawda wyszła na jaw

W krótkim materiale wideo, który pojawił się na Instagramie komentatora oraz dziennikarza sportowego Mateusza Święcickiego, Jakub Kiwior ujawnił, że jego ojciec był w stanie zmienić swoje dotychczasowe życie, aby tylko jego syn mógł od najmłodszych lat trenować w najlepszych klubach w Europie i później osiągnąć sukces. W tym celu przerwał nawet swoją pracę.

Zalaliśmy się łzami, kiedy wyszła na jaw cała prawda o ojcu Jakuba Kiwiora! Prawdziwe poświęcenie, wielu rodziców nie byłoby stać na takie posunięcie

- To było bardzo jakby ryzykowne i też wspaniałe, co on zrobił dla mnie. Jednak zawieszając firmę i wyjeżdżając ze mną do Brukseli, gdzie nie ma pracy, nie ma praktycznie co robić, tylko opiekować się mną i robić tak, żebym ja się czuł bezpiecznie i żebym miał z kim porozmawiać. To na pewno jest bardzo ciężkie to zrealizowania i jestem mu za to wdzięczny. - wyznał obrońca Arsenalu i reprezentacji Polski ujawniając, jaki wpływ na jego karierę miał jego ojciec.

Tomaszewski o meczu z Albanią Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.