Zbigniew Boniek brutalnie wygarnął politykowi z rządu PiS. Poszło o wpis dotyczący meczu Polska - Niemcy, były prezes PZPN nie miał hamulców

Mecze Polska - Niemcy zawsze budzą olbrzymie emocje i tym razem nie było inaczej. Mimo że piątkowe starcie na PGE Narodowym w Warszawie było jedynie sparingiem, a głównym punktem wieczoru było pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego, który oficjalnie zakończył reprezentacyjną karierę, zwycięstwo polskich piłkarzy nad Niemcami wzbudziło mnóstwo pozytywnych wrażeń. W świętowaniu nie zabrakło jednak kontrowersyjnych "celebracji". Jedną z nich popisał się polityk z rządu Prawa i Sprawiedliwości, Jacek Ozdoba. "Polska - Tusk 1:0" - napisał sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska na Twitterze. Na jego wpis ostro zareagował Zbigniew Boniek.

Zbigniew Boniek brutalnie wygarnął politykowi z rządu PiS po meczu Polska - Niemcy

"Przepraszam, co to za debil?" - odpowiedział politykowi były prezes PZPN. Jego konto obserwuje ponad 1,2 miliona użytkowników, a wpis ten w nieco ponad godzinę uzyskał ponad 200 tysięcy wyświetleń. Ostra riposta legendarnego piłkarza i obecnego wiceprezydenta UEFA nie pozostała bez odpowiedzi Ozdoby. Polityk postanowił wykorzystać fakt europejskiej posady Bońka.

"Czy to jest oficjalne stanowisko UEFA? Zwrócę się do UEFA z oficjalną skargą na Pana zachowanie. #Szacunek" - odpisał 67-latkowi poseł z klubu PiS. Wielu kibiców stanęło jednak po stronie Bońka. Ostra wymiana zdań szybko stała się hitem Twittera i niewykluczone, że były prezes PZPN odniesie się jeszcze do groźby przekazanej przez polityka.

Przepraszam co to za debil? https://t.co/Y5w3KWVEFn— Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) June 17, 2023