Zbigniew Boniek domaga się pilnej zmiany przed meczem z Albanią. Wskazał konieczną zmianę, mocne słowa

Zbigniew Boniek postanowił udzielić wypowiedzi nad nadchodzącym meczem Polska - Albania. Po tym, jak Polacy zagrali bardzo słabo w spotkaniu z Czechami, nikt,. łącznie z trenerem reprezentacji Polski, Fernando Santosem, nie ma wątpliwości, że trzeba zrobić zmiany, aby poprawić grę drużyny. Były prezes PZPN na swoim Twitterze napisał, co powinien zmienić Portugalczyk. Padły jasne słowa.

Zbigniew Boniek szczerze o reprezentacji Polski. To powinien zrobić Fernando Santos

Sam Fernando Santos podkreślał, że drużynie bardzo potrzebne są zmiany personalne po meczu z Czechami. Tym samym selekcjoner dał do zrozumienia, że zobaczymy dużio zmian w stosunku do tego, co widzieliśmy w meczu z Czechami.

- Na pewno będzie kilka zmian. Nie dlatego, że zawodnicy nie dali z siebie wszystkiego - zapowiada trener reprezentacji Polski.

Zdaniem Bońka, modyfikacji podlegać powinna szczególnia gra obronna kadry, a sam Santos w realizacji celów defensywnych powinien postawić na zupełnie inne nazwiska.

- Salamon z Dawidowiczem po prawej i Bednarkiem po lewej - napisał Boniek na swoich mediach społecznościowych.

Salamon z Dawidowiczem po prawej i Bednarkiem po lewej😜😜 https://t.co/ZsDyklw99E— Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) March 26, 2023