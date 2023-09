Zlana potem Anna Lewandowska pokazała, jak kończy dzień pod nieobecność męża. Zupełnie się nie krępowała

Co się dzieje z Matty Cashem?! Są najnowsze informacje, to dlatego Fernando Santos z niego nie skorzystał

Anna Lewandowska przyzwyczaiła do tego, że towarzyszy mężowi na niemal każdym jego meczu. Czy to w Barcelonie, czy w reprezentacji Polski prawie zawsze można ją dostrzec na trybunach. Tym razem stało się jednak inaczej, a świętująca 35. urodziny była mistrzyni karate została w stolicy Katalonii. Tam cieszyła się swoim dniem w gronie najbliższych znajomych, wśród których nie brakowało partnerek innych piłkarzy Barcelony, a także ukochanych córek. Mimo to, Robert Lewandowski zadbał o wyjątkowy prezent, bo w dniu urodzin żony strzelił dwa gole w meczu Polska - Wyspy Owcze, które zadedykował jej specjalną cieszynką. Popularna trenerka fitness nie doświadczyła tego na stadionie, ale pomimo obowiązków bacznie śledziła poczynania męża.

Anna Lewandowska kończy dzień zlana potem

Zresztą oglądanie meczu Polaków prowadzonych przez Lewandowskiego też było niejako obowiązkowe. W związku z tym 35-latka zaplanowała dzień tak, by wyrobić się ze wszystkim przed pierwszym gwizdkiem. A jak na trenerkę fitness przystało, jednym z głównych punktów był trening, który Lewandowska zostawiła właśnie na sam koniec dnia. Fani dowiedzieli się o tym za pośrednictwem mediów społecznościowych, które są dla influencerki głównym narzędziem.

"A na koniec dnia mocny trening i mecz reprezentacji Polski!" - wyznała Lewandowska cała zlana potem. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 5,5 miliona użytkowników, a każdy post ma znaczenie dla jej marki osobistej, jednak mimo to nie krępowała się pokazać tuż po intensywnym treningu, gdy jeszcze nie do końca doszła do siebie.

i Autor: Instagram/Anna Lewandowska Anna Lewandowska zlana potem po treningu