Złe informacje dla reprezentanta Polski! Może nie mieć szans na grę, chcą pozyskać piłkarza Barcelony!

Jakub Kiwior zdecydował zimą na bardzo ważny ruch w swojej karierze i zamienił Spezię na Arsenal. Przeskok do giganta angielskiej piłki sprawił, że obrońca znalazł się na ławce rezerwowych "Kanonierów" i cały czas walczy o to, żeby grać więcej. Tym bardziej niepokojące są doniesienia transferowe mówiące o tym, że klub z Londynu chce kolejnego obrońcę i to nie byle jakiego - nie dość, że piłkarza Barcelony, to jeszcze takiego, który pracował już z Mikelem Artetą. Te informacje nie są dobre.

Jakub Kiwior zyska konkurenta do gry? Niepokojące doniesienia

Jak podaje "Mundo Deportivo", Arsenal bardzo poważnie chce zbroić się na następny sezon Ligi Mistrzów, w związku z czym chciałby jeszcze umocnić swoją linię obrony. Zdaniem mediów, Mikelowi Artecie ma bardzo zależec na tym, aby zawodnikiem "Kanonierów" został defensor Barcelony - Eric Garcia, z którym szkoleniowiec spotkał się w trakcie swojej pracy w Manchesterze City. Obecnie Garcia nie może liczyć na regularny plac gry w "Blaugranie" i możliwe, że chętnie znalazłby się w klubie, w którym pracuje znający go i ceniący trener. Taki scenariusz sprawiłby, że Kiwior jeszcze mocniej musiałby powalczyć o miejsce w składzie drużyny.