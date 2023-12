i Autor: zrzut ekranu AS Roma - Fiorentina

Na żółto i na czerwono

Ależ awantura o polskiego piłkarza! Były sędzia: „Ta decyzja wprawia mnie w zakłopotanie”

Nie jest łatwa obecna jesień dla Nicoli Zalewskiego. Choć – jak zawsze mawiał w rozmowach z „Super Expressem” Marek Koźmiński – młody reprezentant Polski jest jednym z faworytów Jose Mourinho, w tej rundzie skrzydłowy rzadko pojawiał się w wyjściowym składzie AS Roma. Nie bronią go też liczby: do tej pory zapisał na swe konto tylko jedną ligową asystę (ubiegły sezon zamknął dwiema bramkami i jednym podaniem otwierającym drogę do bramki w 33 występach).