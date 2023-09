Derbowe starcie na szczycie! Kto zapanuje w Mediolanie?

Kursy TOTALbet: Inter Mediolan – AC Milan

Trudno powiedzieć, który z mediolańskich klubów przeszedł latem większą rewolucję, ale nie ma wątpliwości, że do takowej doszło zarówno w Interze, jak i w Milanie. Zespół prowadzony przez Simone Inzaghiego opuścili tacy gracze jak m.in. Onana, Handanovic, Brozovic, Lukaku czy Dżeko. W ich miejsce przyszli natomiast godni – tak się przynajmniej obecnie wydaje – następcy. Świetnie do zespołu wkomponował się Marcus Thuram, który wraz z Lautaro Martinezem może stworzyć doprawdy zabójczy duet napastników. Korzystnie prezentuje się także nowy golkiper Yann Sommer, a podczas przerwy reprezentacyjnej wysoką dyspozycję potwierdził Davide Frattesi, z którym w niebiesko-czarnej części Mediolanu wiązane są ogromne nadzieje. Podobnie jak ze sprowadzonym z Bayernu Benjaminem Pavardem, który zapewne będzie potrzebował jednak nieco czasu, aby odpowiednio wprowadzić się do zespołu. Czasu na poskładanie tych puzzli nie potrzebował natomiast szkoleniowiec, prowadzony przez niego zespół od początku rozgrywek narzucił bowiem bardzo wysokie tempo. Wygrane 2:0 z Monzą, 2:0 z Cagliari oraz 4:0 z Fiorentiną sprawiły, że Inter nie tylko zasiadł na fotelu lidera Serie A, ale jest też jedyną drużyną w stawce, która nie straciła dotąd choćby jednego gola. W meczu derbowym naturalnie może się to zmienić, choć to Lautaro i spółka będą w opinii TOTALbet faworytem tego meczu. Kurs na triumf Interu wynosi bowiem 2.16, w przypadku Milanu jest to natomiast 3.45.

i Autor: TOTALbet

Nie ma natomiast wątpliwości, że Milan będzie zdecydowanie najmocniejszym przeciwnikiem, z jakim do tej pory mierzyć będą się Nerazzurri. Także w ekipie Stefano Pioliego zaszły latem poważne zmiany kadrowe, spośród których najistotniejszą okazało się odejście Sandro Tonaliego do Newcastle United. Uzyskane z tytułu tej transakcji pieniądze pozwoliły jednak działaczom sfinalizować kilka interesujących transferów do klubu m.in. Christiana Pulisicia (Chelsea), Samuela Chukwueze (Villarreal), Yunusa Musaha (Valencia) czy Tijjaniego Reijndersa (AZ Alkmaar). Jak na razie nowi zawodnicy nie pokazali jeszcze pełni swoich możliwości, ale nie przeszkodziło to Rossonerim w odniesieniu trzech zwycięstw na starcie nowego sezonu. Zespół z czerwono-czarnej części Mediolanu rozgrywki rozpoczął od wyjazdowej wygranej nad Bologną (2:0), po której przyszło domowe zwycięstwo nad Torino (4:1) oraz kolejny wyjazdowy triumf – tym razem nad Romą (2:1). Bardzo dobrze w tych starcia spisywał się Oliver Giroud, który z 4 golami zajmuje pozycję wicelidera klasyfikacji strzelców, za plecami jedynie… Lautaro Martineza. Snajperski pojedynek także zapowiada się zatem elektryzująco. Zdaniem TOTALbet większe szanse na trafienie do siatki ma natomiast Argentyńczyk – kurs na to zdarzenie wynosi 2.54, w przypadku Francuza jest to natomiast 3.15.

Sonda Kto zwycięży w derbach Mediolanu? Inter Milan Będzie remis

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Inter – 2.16 remis – 3.60 Milan – 3.45

Podwójna szansa:

1X – 1.33 12 – 1.31 X2 – 1.66

Inter strzeli gola:

tak – 1.22 nie – 4.00

Milan strzeli gola:

tak – 1.37 nie – 2.93

Strzelec gola:

Lautaro Martinez (Inter) – 2.54

Oliver Giroud (Milan) - 3.15

Marcus Thuram (Inter) – 3.40

Marko Arnautovic (Inter) – 3.45

Alexis Sanchez (Inter) – 3.50

Rafael Leao (Milan) – 3.85

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.