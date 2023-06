Dramat młodziutkiego piłkarza. Miał zaledwie 18-lat, zginął w tragicznym wypadku, trudno się pogodzić

Do wielkiej tragedii doszło w Livorno w niedzielę nad ranem. Jak podaje „Tuttosport” 18-letni Anwar Megbli, piłkarz młodzieżowej drużyny Livorno (Serie D, czwarty poziom rozgrywkowy we Włoszech), jechał wraz ze swoim przyjacielem na skuterze. W pojazd uderzył samochód i do zderzenia doszło z taką siłą, że obaj podróżujący w ciężkim stanie trafili do szpitala – Megbliego niestety nie udało się uratować, jego przyjaciel natomiast wciąż walczy o życie.

Anwar Megbli zabity przez nietrzeźwego kierowcę?

„Tuttosport” podał także, że kierujący samochodem mężczyzna był nietrzeźwy, natomiast lokalny portal LivornoToday przekazał, że sprawa miała już trafić do prokuratury. Ciężko przejść obojętnie obok takiej tragedii, a Livorno wyjątkowym wpisem pożegnało swojego piłkarza. – Nie, nie można umierać w wieku 18 lat. Cały klub składa najszczersze kondolencje całej rodzinie w tych trudnych chwilach – czytamy. W tym sezonie Megbli siadał kilkukrotnie na ławce rezerwowych pierwszej drużyny Livorno, a rok wcześniej wystąpił nawet w kilku meczach.

Pożegnał go także jego pierwszy klub, w którym jako junior występował wcześniej. – Chcemy Cię takiego zapamiętać, razem z twoimi ucieszonymi kolegami po wygranych derbach dzięki twojej fantastycznej lewej nodze! – napisało U.S.D. Castiglioncello 1919.