Jak grom z jasnego nieba spadły nowe informacje na temat Arkadiusza Milika. Będzie grał z gwiazdą? Ten klub go bardzo chce!

Arkadiusz Milik ma za sobą dość ciężki czas w swojej karierze. Zawodnik musiał odpuścił udział w rozgrywkach EURO 2024, z których wypadł przez kontuzję. Co gorsza okazuje się, że piłkarz może mieć problem z pozostaniem w Juventusie Turyn, gdzie w składzie zespołu ma go nie widzieć nowy szkoleniowiec "Starej Damy" Thiago Motta. Okazuje się jednak, że Polak może już całkiem niebawem zmienić barwy i powędrować do bardzo ciekawego klubu, w którym stworzyłby atak marzeń z jedną z gwiazd światowego futbolu. Czy transfer stanie się faktem?

Arkadiusz Milik odejdzie z Juventusu? Miałby dołączyć do znanego klubu

Napastnik reprezentacji Polski ma mieć problem ze swoim klubem. Thiago Motta szuka nowych rozwiązań i mimo, że Polak w "Starej Damie" pełni tylko rolę zmiennika, to zawodnik ma nie pasować do pomysłu taktycznego szkoleniowca, który wolałby Armando Broję z Chelsea.

Jeśli przeczucia mediów staną się sprawdzą, to Milik może zostać zawodnikiem Besiktasu Stambuł. "Orły" chcą walczyć o powrót na prym tureckiej Ekstraklasy i zaczęły ofensywę transferową. Na dniach do klubu powinien trafić reprezentant Włoch i legenda Lazio Rzym - Ciro Immobile i to właśnie on, plus Milik, mają tworzyć napad marzeń klubu znad Bosforu.