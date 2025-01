Co za pech! Filip Marchwiński wypada z gry na wiele miesięcy, tragedia reprezentanta Polski we Włoszech!

Urbański okazał się bohaterem letnich miesięcy 2024 roku. Powołany przez Michała Probierza na czerwcowe gry kontrolne przed EURO, skorzystał z nieszczęścia Arkadiusza Milika w potyczce z Ukrainą. Zaliczył debiut w kadrze z kategorii „wejście smoka”, błyskawicznie wywalczył sobie miejsce w kadrze na turniej finałowy ME, a potem zebrał niezłe recenzje na niemieckich boiskach.

Fantazji polskiemu młodziakowi zdecydowanie nie brakowało. U progu nowego sezonu – a szykował się między innymi do występów z Bologną w Lidze Mistrzów – deklarował, że wraz z kolegami nie zamierzają odgrywać roli dostarczycieli punktów w tych elitarnych rozgrywkach. „No przecież nie będę celował w wygranie dwóch meczów Takie podejście nie ma sensu. Gramy o wszystko!” - mówił „Super Expressowi”.

Marek Koźmiński dosadnie o trudnych chwilach Kacpra Urbańskiego

Piłkarska rzeczywistość mocno go jednak doświadczyła. - W poprzednim sezonie miał trenera, który był w niego zapatrzony, wystawiał go regularnie, jako perspektywicznego zawodnika – Marek Koźmiński, który ponad dekadę spędził na włoskich boiskach, a i dziś tajniki Serie A ma w małym palcu przypomina, że z Bologny latem odszedł Thiago Motta, admirator talentu Polaka. - A u nowego trenera (Vincenzo Italiano – dop. aut.) po prostu przestał łapać się do składu. Nie bez znaczenia była kontuzja, którą miał w okresie przygotowawczym – dodaje nasz rozmówca.

W efekcie tych wszystkich składowych młody pomocnik zaliczył ledwie siedem gier ligowych (zazwyczaj w mocno ograniczonym wymiarze czasowym) oraz cztery występy w wymarzonej Lidze Mistrzów. - Za wcześnie pewnie zrobiliśmy z Urbańskiego większego piłkarza, niż jest w rzeczywistości. Młody piłkarz zwykle musi zaliczyć „dół” – przypomina Koźmiński.

- To absolutnie normalne. Pytanie tylko, czy u niego nie trwa to trochę za długo? - zastanawia się srebrny medalista igrzysk z Barcelony. - On musi bardzo szybko znów zacząć grać regularnie, nawet za cenę przejścia do słabszego zespołu. Warto zrobić kroczek do tyłu – uważa nasz rozmówca.

Kacper Urbański z szansą debiutu w Monzy

Dlatego z zainteresowaniem i nadzieją przyjął informację o wypożyczeniu młodego Polaka do wspomnianej Monzy. - To wciąż może być dla niego trudny rok, bo przecież i w reprezentacji zaliczył zjazd w stosunku do gier czerwcowych. Ale jest nadzieja, że przy regularnej grze – a ma na nią szansę w nowym zespole – znów będzie pokazywać tę swoją najlepszą piłkę – uważa Marek Koźmiński.

Szansa na pierwszą weryfikację oczekiwań naszego eksperta – i samego zawodnika – już w poniedziałek wieczorem. W meczu wieńczącym 22. kolejkę Serie A jego nowa drużyna zmierzy się na wyjeździe z FC Genoa. Transmisja w Eleven Sports 1.