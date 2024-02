Koledzy uratowali skórę polskiego golkipera. Zaczął od wpadki, pechowa trzynastka reprezentanta kraju [WIDEO]

Zbigniew Boniek o podejściu Napoli do Piotra Zielińskiego. Padły słowa o karnej lekcji

Przed tygodniem reprezentacyjny golkiper uratował punkt dla drużyny w grze z Milanem, nie dając się pokonać z rzutu karnego ani Olivierowi Giroud (strzał obroniony), ani Theo Hernandezowi (pudło). W następnej kolejce tamte wyczyny poszły jednak w zapomnienie. Wszystko dlatego, że spotkanie z walczącym o utrzymanie rywalem zaczął się dla Polaka fatalnie.

Pechowa trzynastka Łukasza Skorupskiego

W trzynastej minucie gry miast pod nogi kolegi z drużyny, Remo Freulera, piłka podawana przez Łukasza Skorupskiego z własnej „szesnastki” trafiła do napastnika Sassuolo, Kristiana Thorstvedta. A Norweg wiedział, co z tym prezentem zrobić: posłał strzał nie do obrony.

"FATALNA POMYŁKA POLAKA!" 🙈🔥Co za błąd 🇵🇱 Łukasza Skorupskiego! Kristian Thorstvedt musiał wykorzystać tę sytuację! ⚽Mecz trwa w Eleven Sports 2! ✅ #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/XVYP40fdTL— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 3, 2024

Koledzy uratowali skórę Łukasza Skorupskiego

Na szczęście strata gola podziałała pobudzająco na gospodarzy: wyrównali dość szybko. I choć polski bramkarz skapitulował przed przerwą raz jeszcze, a jego zespół schodził do szatni przy stanie 1:2, bolończycy - z coraz pewniej czującym się w podstawowej jedenastce Kacprem Urbańskim - do siatki w drugiej połowie trafili trzykrotnie i wygrali 4:2. To było ich pierwsze zwycięstwo w tym roku, pozwalające utrzymać miejsce w ścisłej czołówce i zachować nadzieję nawet na Ligę Mistrzów.

Dla Skorupskiego to już jedenasty sezon w Serie A, w większości z nich był podstawowym bramkarzem swych drużyn. Od 5,5 roku jest też pewniakiem między słupkami bramki Bologny. W tym sezonie w 20 meczach kapitulowal 21 razy, siedmiokrotnie kończąc boiskowe zmagania z czystym kontem.

W reprezentacji Polski Skorupski -na co dzień szczęśliwy mąż pięknej modelki (zobacz galerię poniżej) - jest jednak tylko „cieniem” Wojciecha Szczęsnego.