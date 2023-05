Kolejny Polak w La Liga?! Napastnik reprezentacji na celowniku Girony, zaskakujące informacje mediów

To tym Nicola Zalewski przekonał do siebie trenera Romy. Były mistrz świata i Europy o sytuacji Polaka

Takie informacje przekazał hiszpański dziennikarz Roberto Garcia Leon, a potwierdza je niemiecki "Bild". Obecny sezon nie jest udany dla Piątka. Jest on wypożyczony z Herthy do włoskiej Salernitany, ale częściej wchodzi na boisko z ławki. W 31. meczach strzelił 4 gole i miał 5 asyst. Salernitana nie jest zainteresowana wykupieniem Piątka, choć w umowie o wypożyczeniu jest taka opcja. W ostatnich dniach mówiło się o powrocie Piątka do beniaminka Serie A – Genoi, w której miał najlepszy okres w karierze. Padała też nazwa Sportingu Lizbona co mogło zaskakiwać, biorąc pod uwagę dyspozycję piłkarza w tym sezonie, choć ostatnie tygodnie były dla niego trochę lepsze.

W ostatnich trzech meczach strzelił gola i zaliczył dwie asysty. Z Herthą związany jest kontraktem do czerwca 2025 roku. Zdaniem Garcii Leona, Girona jest skłonna wyłożyć za Polaka 6-7 milionów euro, a zdaniem dziennikarzy „Bilda” już osiągnęła wstępne porozumienie z piłkarzem. Klub z Katalonii zajmuje ósme miejsce w tabeli La Liga na trzy kolejki przed końcem rozgrywek i ma jeszcze szansę na przeskoczenie Athleticu Bilbao, co byłoby równoznaczne z zakwalifikowaniem się do Ligi Konferencji Europy.

