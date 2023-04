Krzysztof Piątek przerwie koszmarną serię? "Niech odblokuje ten magazynek z golami"

Sousa chce pomóc kadrowiczowi

Portugalczyk zna potencjał naszego napastnika, bo pracował z nim w reprezentacji Polski. - Portugalczyk zna na możliwości Piątka, ale będzie rozliczany z tego, czy zdoła utrzymać zespół w elicie - powiedział Piotr Czachowski, ekspert ligi włoskiej. - Jeśli Polak nie będzie mu pomagał bramkami, to on nie będzie miał sentymentów. Widać, że Sousa chce pomóc naszemu napastnikowi. Ma do niego „miękkie serce”. Ale jak nie będzie mu szło, to zaraz Piątek może być w tarapatach - stwierdził.

Trafi raz, potem drugi i już się rozkręci

Ostatnio Salernitana notuje serię pięciu meczów bez porażki. Czy przedłuży ją w starciu z Interem, a Piątek zakończy strzelecką posuchę? - Brakuje tej jego cieszynki, jest nieco zapomniana - zaznaczył były kadrowicz. - Życzę mu, aby odblokował ten magazynek z golami. Na pewno przydałaby mu się taka seria z golami. Bo jak trafi raz, potem drugi, to ta jego pewność znów pójdzie w górę. Wtedy człowiek czuje się inaczej. Napędza się sam. Napastnik potrzebuje tego szczęścia i dobrego podania - podkreślił Czachowski na naszych łamach.

