Legenda światowej piłki podsumowała Piotra Zielińskiego. Mocny osąd, zero wątpliwości

Miliony za Piotra Zielińskiego leżą na stole. Ekspert nie ma wątpliwości, co powinien zrobić reprezentant

Piotr Zieliński nie poprowadził Napoli do zwycięstwa przeciwko AC Milan i jego drużyna pożegnała się z Ligą Mistrzów. Gianfranco Zola, były napastnik Parmy, Chelsea i reprezentacji Włoch zabrał głos w sprawie Polaka w rozmowie z "WP. SportoweFakty" i stwierdził, że jego zdaniem zawodnik reprezentacji Polski nie popisał się jakoś szczególnie w spotkaniu z klubem z Mediolanu. Padły mocne słowa.

Piotr Zieliński krytykowany przez legendę. Padły mocne słowa

Zola mówi otwarcie, że ceni sobie umiejętności Zielińskiego, ale uważa, że Polak powinien dać jeszcze więcej w meczu przeciwko Milanowi.

- Bardzo go cenię, uważam Piotra za świetnego piłkarza. Natomiast chciałbym od niego więcej. Bo są piłkarze dobrzy, którzy pomagają drużynie. I super, tyle się od nich wymaga, robią swoje. Są też jednak piłkarze tacy, jak Zieliński, którzy pomagają drużynie, ale człowiek ma wrażenie, że powinni dawać jeszcze więcej. I tego oczekuję od Zielińskiego. Po prostu czujesz, że taki piłkarz jak Zieliński nie wyjął jeszcze wszystkiego ze swojego "plecaka z talentem". Że tam w środku on coś jeszcze ma, coś, czego do tej pory nie wydobył - powiedział Zola w rozmowie z "WP. SportoweFakty"