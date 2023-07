Napoli wybrało następcę Bartosza Bereszyńskiego. Będzie miał ten sam problem

Reprezentant Polski trafił do Napoli z Sampdorii na zasadzie wypożyczenia. Opuścił klub, który był w strefie spadkowej (i się z niej nie wydostał do końca rozgrywek) i trafił do drużyny, która była faworytem do zdobycia Scudetto (co zresztą zrobiła). Napoli świętowało sukces na ligowych boiskach, świętował też Bereszyński, który jednak w Serie A w zespole z Neapolu nie zaistniał zbyt mocno. Zagrał w trzech spotkaniach, zaliczając łącznie 165 minut.

Kiedyś grał w Interze Mediolan, wolą go zamiast Bereszyńskiego?

Klub ze stadionu im. Diego Maradony nie zdecydował się kontynuować współpracy z "Beresiem". Do Neapolu ma trafić inny obrońca. Zdaniem Nicolo Shiry chodzi o Marco Faraoniego z Hellasu Verona. Według informacji włoskiego reportera - w najbliższych dniach dojdzie do spotkania przedstawicieli obu klubów i transakcja zostanie sfinalizowana.

Faraoni jednak też nie będzie miał co liczyć na regularne występy w Napoli. Ma odgrywać podobną rolę do Bereszyńskiego. Pewniakiem do gry po prawej stronie defensywy jet Giovanni Di Lorenzo, reprezentant Włoch i przede wszystkim kapitan Napoli. Faraoni to piłkarz rok starszy od Bereszyńskiego, w październiku skończy 32 lata. W Hellasie gra od 2019 roku, dotychczas rozegrał 152 mecze, w których strzelił 19 goli i zaliczył 22 asysty. Jego piłkarskie CV jest całkiem imponujące, Faraoni grał w przeszłości w takich klubach jak Crotone, Udinese, Perugia, Watford i Inter, ale w tym ostatnim klubie zaliczył tylko kilkanaście spotkań w sezonie 2011/2012.

Bereszyński po meczu z Mołdawią: - To karygodne. Jest mi wstyd!