Piotr Zieliński może dostać podwyżkę. To wiążę się z wielką zmianą, dziennikarze nie mają wątpliwości

Umowa Zielińskiego z SSC Napoli obowiązuje do końca trwającego sezonu. Wciąż są prowadzone na temat przedłużenia kontraktu, do gry zimą mogą wejść inne kluby. A zainteresowanych sprowadzeniem do siebie Zielińskiego nie brakuje. Już latem wydawało się, że 29-latek skorzysta z bajońskich ofert klubów Arabii Saudyjskiej, ale ostatecznie postanowił zostać w Neapolu.

Wciąż istnieje szansa, że Polak opuści mistrzów Włoch. "La Gazzetta delo Sport" informuje, że Zielińskiego wciąż obserwują przedstawiciele Juventusu i Interu. Dziennikarze słynnego dziennika podali nawet możliwą wysokość kontraktu, gdyby Zieliński wybrał klub z Mediolanu. Polski pomocnik miałby liczyć cztery miliony euro za rok gry. Obecna umowa "Ziela" gwarantuje mu 3,5 mln euro rocznie, nowa oferta jest niestety mniej korzysta. Pomocnik musiałby się liczyć z obniżką zarobków, nawet o 800 tysięcy euro.