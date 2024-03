Przerwał strzelecką niemoc. Gol reprezentanta Polski. Co na to Michał Probierz?[WIDEO]

Polski napastnik nie miał dobrego okresu i często był tylko rezerwowym. Dzisiaj pod nieobecność Dusana Vlahovica dostał szansę w wyjściowym składzie. Od początku był bardzo aktywny, ale mecz nie układał się dobrze dla Juventusu. Goście objęli prowadzenie po strzale Teuna Koopmeinersa. W 66. min „Stara Dama” doprowadziła do remisu po akcji w której udział brał również polski napastnik, a celnym strzałem sfinalizował ją Andrea Cambiaso.

Cztery minuty później Juventus już prowadził, a zdobywcą bramki był Milik. Wykorzystał dokładne podanie Westona McKenniego i mocnym strzałem lewą nogą dał prowadzenie swojemu zespołowi. Juventus który walczy z AC Milan o wicemistrzostwo Włoch, nie cieszył się z prowadzenia zbyt długo. Atalanta mająca wciąż szansę na miejsce w pierwszej czwórce i grę w Lidze Mistrzów wyrównała w 75.min, a autorem gola ponownie był Holender Koopmeiners. W tej sytuacji nie popisał się Wojciech Szczęsny, który przepuścił piłkę między nogami. Dla Milika był to trzeci gol w tym sezonie ligowym. Trzy trafienia dołożył w Pucharze Włoch. Pozostaje zagadką, czy napastnik Juventusu znajdzie się w kadrze reprezentacji Polski na baraże do Euro. Według nieoficjalnych informacji, Michał Probierz miałby go pominąć w powołaniach. Drużyna Szczęsnego i Milika zajmuje 3 miejsce w Serie A ze stratą 17 pkt do lidera Interu Mediolan, oraz jednego punktu do AC Milan.

