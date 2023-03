Wojciech Szczęsny na wylocie z Juventusu? Mówi się o prawdziwym hicie! Ten transfer może przejść do historii

Kumpel Piotra Zielińskiego nie wytrzymał. Publicznie walnął prosto z mostu: "To może doprowadzić do samobójstwa"

Wojciech Szczęsny może już niebawem zmienić barwy klubowe? Jak donoszą włoskie media, bramkarz reprezentacji Polski może zakończyć swoją przygodę z Turynem na rzecz gry w innym gigancie europejskiej piłki, który byłby zainteresowany pozyskaniem kadrowicza "Biało-Czerwonych" na zasadzie wymiany piłkarzy. To byłby wielki hit.

Zdaniem "La Gazzetta dello Sport", piłkarz reprezentacji Polski może już niebawem przejść do innego, wielkiego europejskiego klubu. Zawodnik polskiej kadry łączony jest z grą w Paris Saint Germain. Miałby on w bramce "Paryżan" zastąpić Donnarummę, który chce ponoć wrócić do włoskiej Serie A i bardzo atrakcyjna wydaje mu się gra dla Juventusu, a więc doszłoby do wymiany piłkarzy. Inną kwestią mają być przenosiny do jakiegoś klubu, w którym Polak miałby szanse na grę, gdyż klub ze stolicy Piemontu ma być bardzo zmobilizowany, aby pozyskać Guglielmo Vicario z Empoli. Sam Polak nie widzi jednak opcji, aby na razie zmieniać barwy klubowe, chyba, że pojawi się wspomniane PSG, wtedy jego zdanie na temat przyszłości może być zgoła inne.