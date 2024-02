Z powodu tych zdjęć partnerki Milika może buchać lawa z Wezuwiusza. Agata Sieramska gorąca jak fajerki, weźcie głęboki oddech zanim klikniecie

Inter - Juventus. Hit ligi włoskiej już w niedzielę 4.02!

Klasyk Inter – Juventus w tym sezonie nabiera dodatkowego znaczenia. Choć do końca sezonu jeszcze daleko, już teraz można pokusić się o prognozę, że to prawdopodobnie bezpośrednia walka o „scudetto”. Broniący tytułu Inter to najskuteczniejsza drużyna we Włoszech (uważać na siebie musi bramkarz Juventusu Wojciech Szczęsny), ale co więcej, traci też bardzo mało goli. Dla drużyny Milika i Szczęsnego zatem będzie to być może największe wyzwanie w sezonie.

Arkadiusz Milik i jego dziewczyna Agata Sieramska

Arkadiusz Milik o gorące wsparcie w trudnych chwilach nie musi się martwić. Po rozstaniu z Jessicą Ziółek dość szybko wszedł w nowy związek, tym razem z influencerką i propagatorką zdrowego trybu życia Agatą Sieramską. Trzeba przyznać, że Sieramska z miejsca wskoczyła do czołówki najbardziej seksownych WAGs w reprezentacji Polski. Gdyby tylko Milik był tak skuteczny na boisku, jak piękna jest jego narzeczona, kibice reprezentacji (i Juventusu) byliby w siódmym niebie.

