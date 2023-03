Zaskakujący kierunek Piotra Zielińskiego! Znany trener zainteresowany współpracą z reprezentantem Polski

Piotr Zieliński w Napoli od 4 sierpnia 2016 roku występuje w barwach Napoli. Reprezentant Polski od dłuższego czasu co okno transferowe jest łączony z innymi klubami, ponieważ jest uważany za jednego z najlepszych pomocników na świecie. Temat znowu wraca, ponieważ mimo to, że "Azzurri" świetnie radzą sobie w Serie A oraz Lidze Mistrzów to nie jest wykluczone, że pomocnik po wygaśnięciu kontraktu w 2024 roku może zostać zmienić barwy klubowe. Oczywiście 28-latek może przedłużyć kontrakt z klubem z Neapolu, ale to będzie oznaczało dla Zielińskiego obniżkę pensji w związku z wprowadzeniem nowej polityki płacowej przez właściciela Aurelio De Laurentiisa.

Znany trener chce Piotra Zielińskiego w swoich szeregach! Polak zostanie w Serie A?

We włoskiej prasie do tej pory pojawiały się informacje dotyczące transferu Piotra Zielińskiego do Premier League. Wcześniej mówiono o Liverpoolu, a teraz wspomina się o Newcastle. Według "Corriere dello Sport", 28-latek znajduje się na liście życzeń drużyny Lazio. Wszystkie plotki pojawiają się przez odejście Sergeja Milinkovicia-Savicia, a ponadto aktualny trener Maurizio Sarri zna bardzo dobrze Zielińskiego, ponieważ był jego szkoleniowcem w latach 2016-2018. - Sarri marzy o Zielińskim. Ciągle myśli o Polaku z Napoli - napisano. Polak w tym momencie wystąpił w 36 spotkaniach, wpisując się siedem razy na listę strzelców oraz zanotował dziesięć asyst. Byłoby to ogromne wzmocnienie dla drużyny z Rzymu, ponieważ mają ogromną szansę, aby w przyszłym sezonie wystąpić w Lidze Mistrzów.