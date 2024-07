Zbigniew Boniek wprost o sytuacji Wojciecha Szczęsnego. Były prezes PZPN nie pozostawił złudzeń, trudny moment

Nagły zwrot w sprawie przyszłości Szczęsnego. Jednak nie Arabia Saudyjska? Chce go gigant

Wojciech Szczęsny spędził kilka lat w Juventusie i był jedną z czołowych postaci tego zespołu. Jeszcze niedawno wydawało się, że reprezentant Polski zostanie w Turynie i powalczy o kolejne trofea z tym klubem. Od pewnego momentu sytuacja zaczęła się jednak zmieniać i coraz głośniej było mówione, że Szczęsny zmieni zespół. Przed Euro 2024 pojawiły się plotki, że bramkarz miał dostać ofertę z Arabii Saudyjskiej. Obecnie ten kierunek wydaje się mniej prawdopodobny, ale sam fakt odejścia z Juventusu wydaje się niemal przesądzony.

Boniek szczerze o sytuacji Szczęsnego

Ostatnie informacje, jakie podał m.in. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl świadczą o tym, że "Stara Dama" chce się pozbyć Szczęsnego. Klub wysłał do zawodnika trenera przygotowania fizycznego i wiele wskazuje na to, że Juventus nie chce, aby golkiper wracał do klubu. Dużą rolę w całej sytuacji mogą odgrywać zarobki Szczęsnego. Sam piłkarz przyznawał niedawno, że nie wie, czy turyńczycy najpewniej nie spełnią jego oczekiwań finansowych.

O skomentowanie sytuacji poproszony został Zbigniew Boniek, który przyznał, że sytuacja nie jest komfortowa dla piłkarza. - Wszystkie takie rzeczy jak odstawianie zawodników poza klub, nie są ani przyjemne, ani miłe - uważa były prezes PZPN. - Życzę Wojtkowi, żeby jak najszybciej znalazł sobie nowy klub, w którym będzie dobrze się czuł. Lepiej, żeby każdy odszedł w swoją stronę bez kreowania niepotrzebnych polemik - powiedział Boniek.