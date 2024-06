Gustowna trójkolorowa maska Kyliana Mbappe. Tak będzie wyglądał gwiazdor w kolejnych meczach EURO

Co za gol, aż król wstał z wrażenia! Anglia zremisowała z Danią, zagmatwana sytuacja w grupie C [WIDEO]

Trener reprezentacji Francji Didier Deschamps zapewnił, że w przypadku Mbappego wszystko zmierza we właściwym kierunku. I nie powinno być problemów, by Kylian mógł zagrać z Holandią w drugim piątkowym meczu na Euro 2024, a później oczywiście także z Biało-Czerwonymi. 25-letni napastnik został zmuszony do opuszczenia boiska podczas poniedziałkowego zwycięstwa 1:0 nad Austrią po złamaniu nosa od uderzenia w bark przeciwnika. Mocno krwawił, ale od razu sugerowano, że maska na twarz powinna załatwić sprawę i nie będzie mu zanadto przeszkadzać. Tak się właśnie dzieje.

Mbappe przed powrotem do treningów reprezentacji trafił do szpitala w Dusseldorfie, gdzie zrobiono niezbędne badania. Francuska Federacja Piłki Nożnej stwierdziła, że uraz ​nie będzie wymagał operacji i wystarczy maska ​​ochronna.

Mbappe zagra w masce przeciwko Holandii

– Mogę potwierdzić, że Kylian Mbappe czuje się lepiej i wszystko zmierza ku temu, by był dostępny w piątek – powiedział Deschamps, potwierdzając, że jego najlepszy piłkarz będzie grał w masce.

Na razie Mbappe pojawił się w niej na czwartkowym treningu Francuzów. Czuł się dobrze, śmiał się i żartował z kolegami. Jego nastrój był bardzo dobry. Jak zaobserwowali dziennikarze oglądający pierwszą część zajęć Trójkolorowych, absolutnie nic nie wskazywało, by Kylian nie był gotowy do gry w najbliższym meczu przeciwko Holandii.