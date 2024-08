Afera łóżkowa w ekipie lekkoatletów. Katarzyna Zdziebło powiedziała całą prawdę, duże zamieszanie

Wielka wpadka przed meczem Igi Świątek! To, co ludzie zobaczyli w telewizji nie powinno się wydarzy. Obrazki poszły w świat

Mistrz olimpijski w chodzie na 50 km Dawid Tomala na antenie TVP Sport zdradził, że nasza chodziarka Katarzyna Zdziebło zmuszona była spać w wiosce olimpijskiej na korytarzu. Mieszkała ona w pokoju z Olgą Chojecką, ale gdy okazało się, że koleżanka jest chora, to żeby uniknąć zarażenie przeniosła się do innego pokoju. Nie pomieszkała tam zbyt długo, bo zajęła go inna zawodniczka. Według Tomali, Zdziebło miała ostatecznie wylądować ze swoim łóżkiem na korytarzu.

- No właśnie nie do końca tak było. Przeniosłam swoje łóżko do części wspólnej naszego apartamentu, wykorzystałam nawet kotarę prysznicową, by zapewnić sobie nieco więcej prywatności – wyjaśniła całą sytuację polska lekkoatletka w rozmowie ze „Sportowymi Faktami”.

Zawodniczka przyznała, że ostatnio ma niską odporność i łatwo łapie infekcje. Dlatego odizolowanie się od Olgi Chojeckiej, było najlepszym wyjściem, żeby nie zaprzepaścić ciężkiej pracy przed igrzyskami i dobrze przygotować się do chodu na 20 km. Zdziebło przyznała, że cała sytuacja była dla niej bardzo niekomfortowa. - Cała akcja z przenoszeniem łóżka odbyła się dopiero o godzinie 23, na dwie noce przed startem. Chciałam już iść spać, a okazało się, że do wioski dojechała nowa zawodniczka i zajęła miejsce, w którym spałam wcześniej. Pan z misji pomógł mi przenieść łóżko, ale zamiast odpoczywać, musiałam się zajmować innymi sprawami – wyjaśniła Zdziebło. Zdziwienie może budzić fakt, że w sytuacjach losowych, jak choroba koleżanki, gospodarze nie przygotowali dodatkowych pokojów.

- Poinformowano mnie, że wszystkie miejsca w wiosce są już zajęte. To trochę dziwne, że nie przygotowano się na sytuację, w której jeden zawodnik będzie chory – mówi nasza zawodniczka. - Przy dużych apartamentach taka osoba ma kontakt z innymi sportowcami, a już najbardziej narażona jest druga osoba z pokoju. Okazało się jednak, że nawet w takich przypadkach nie ma jakichś oddzielnych pokoi dla przeziębionych sportowców – dodała w rozmowie ze „Sportowymi Faktami”. Zdziebło która jest dwukrotną wicemistrzynią świata sprzed dwóch lat, we wczorajszym chodzie na 20 km zajęła 30 miejsce, ale była zadowolona ze swojego startu. W ostatnich miesiącach zmagała się z poważną kontuzją, jakim było pękniecie kości udowej.

