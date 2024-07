Igrzyska Olimpijskie 2024: Krótka przygoda Stodolskiego z igrzyskami! Judoka pokonany. Wielkie emocje od początku 3. dnia igrzysk

Nie do wiary, co dzieje się w sprawie Przemysława Babiarza! Najpierw zawieszenie przez TVP, a teraz to

Kibice polskich sportowców, którzy wybrali się do Paryża, aby rywalizować o medale na igrzyskach olimpijskich nie musieli długo czekać na pierwszy krążek. Już drugiego dnia zmagań we Francji, Klaudia Zwolińska wywalczyła srebro w kajakarstwie, w konkurencji K-1. Do tego w niedzielę 28 lipca swoje mecze wygrały reprezentantki Polski w siatkówkę, a także Magda Linette. Poznanianka szybko powróci na kort, bowiem już dziś rozegra swój kolejny mecz na igrzyskach w Paryżu, podobnie jak Iga Świątek. Rywalką Linette będzie pochodząca z Włoch Jasmine Paolini, która ma polskie korzenie. Iga Świątek z kolei zmierzy się z Diane Perry, czyli reprezentantką gospodarzy, która obecnie zajmuje 52. miejsce w rankingu WTA i oczywiście to Polka jest faworytką tego spotkania.

O ile oczy zdecydowanej większości fanów mogą być skierowane na tenis, to jednak nie zabraknie w ciągu dnia dyscyplin, w których rywalizować będą Polacy. Już tuż po 9 rano Jan Jurkiewicz i Adrian Wojtkowiak rozpoczną swoje zmagania w szermierce. Nieco później Adam Stodolski rywalizować będzie w eliminacjach w judo. W programie startów Polaków znajdują się również wioślarstwo, pływanie, żeglarstwo oraz tenis stołowy. Całą listę zawodów, w których startują dzisiaj polscy zawodnicy można zobaczyć tutaj.

10:33

Manuel Lombardo awansuje do kolejnej rundy. Dobrze zaprezentował się Polak, ale bardzo doświadczony Włoch złapał naszego zawodnika do trzymania i zakończył walkę.

10:31

Polski judoka wychodzi do walki!

10:20

Ostatni strzał (!) zdecydował o złotym medalu dla Koreanki Hyojin Ban w strzelectwie z karabinu pneumatycznego na 10 metrów. Pokonała nim Chinkę Yuting Huang, na trzecim stopniu podium staje Szwajcarka Audrey Gogniat.

10:15

Tureckie siatkarki sensacyjnie przegrywają 2:0 z Holenderkami.

10:05

Za chwilę Stodolski rozpocznie swoją walkę

9:50

Za ok. 20 minut Adam Stodolski będzie walczyć w 1/16 finału judo, w kategorii do 73 kg.

9:42

Ruszył z impetem na rywala Polak i wygrywa 15:8 i awansuje do kolejnej rundy!

9:36

Jurkiewicz prowadzi 11:6 i jest blisko wygranej.

9:35

Jan Jurkiewicz z kolei prowadzi z Algierczykiem Salimem Heroui 9:6!

9:34

Tofalides trafia w ostatniej akcji i wygrywa 15:10. Wojtkowiak odpada.

9:29

Świetne obrony Polaka i przewaga topnieje! Cypryjczyk prowadzi już tylko 8:6

9:29

Cypryjczyk Tofalides bardzo dobrze dziś się czuje i prowadzi z Polakiem 6:3

9:25

Walkę rozpoczyna Wojtkowiak!

9:00

Dzień dobry! Zapraszamy na relację na żywo z trzeciego dnia igrzysk w Paryżu! Zmagania Polaków we Francji rozpoczynamy o godzinie 9:00.