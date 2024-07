IO Paryż 2024: 1. dzień igrzysk w Paryżu relacja na żywo. Wyniki live z igrzysk dzisiaj 27.07.02024 [NA ŻYWO]

Potężna burza po słowach Przemysława Babiarza. On to naprawdę powiedział na antenie TVP. Szok to mało powiedziane

W piątkowy wieczór kibice mieli okazję zobaczyć ceremonię otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu. Przedstawienie nad Sekwaną trwało kilka godzin i po raz pierwszy od wielu lat wydarzenie nie odbyło się na stadionie, a pośrodku miasta. To co najważniejsze, a więc znicz olimpijski zapłonął jako wielki balon, który unosi się nad Paryżem. W sobotę natomiast walka o najważniejsze medale w sporcie rozpocznie się na dobre. Do akcji wkroczą setki sportowców, a wśród nich nie zabraknie reprezentantów Polski. Przede wszystkim na korcie pojawi się Iga Świątek. Około godziny 12:00 Polka zmierzy się z Irina-Camelią Begu i fani wierzą, że to będzie pierwszy krok w kierunku złota. Kilka godzin później swój pierwszy mecz rozegrają również polscy siatkarze. Podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z Egiptem, a więc teoretycznie najłatwiejszym rywalem w swojej grupie. Jaki to będzie dzień dla Polaków na igrzyskach? Aby jak najbardziej udany!

Sonda Ile medali zdobędą Polacy na igrzyskach w Paryżu? Mniej niż 10 Więcej niż 10 Więcej niż 15

9:00

Dzień dobry! Zapraszamy na relację na żywo z pierwszego dnia igrzysk olimpijskich! Naszą relację rozpoczniemy o godzinie 9:00.