Natalia Kaczmarek już z medalem na szyi! Ogromne wzruszenie na olimpijskim podium, walczyła o to latami

Paryż 2024: Piątek 9.08 RELACJA NA ŻYWO: Wielka gwiazda popełniła potężny błąd. To kosztowało go złoto

Natalia Kaczmarek była jedną z naszych nadziei medalowych na igrzyskach olimpijskich Paryż 2024, ale mało kto spodziewał się, że to w niej będziemy pokładać tak wielką nadzieję, aby była tą, która... jako pierwsza z naszych lekkoatletów zdoła zdobyć medal! Po biegu Natalia Kaczmarek nie kryła swojego szczęścia i od początku podkreślała, że ten brąz jest dla niej równie ważny, jak złoto. Emocje dały się jej we znaki i pod koniec rozmowy z dziennikarzem Eurosportu w jej oczach pojawiły się łzy szczęścia.

Nieco inaczej wyglądało to już na samej ceremonii wręczenia medali. Kaczmarek co prawda promieniała szczęściem, a szeroki uśmiech niemal nie schodził z jej twarzy, ale łez już nie było widać. Tak czy inaczej Natalia Kaczmarek do srebra mistrzostw świata z 2023 roki i złota mistrzostw Europy z 2024 dorzuciła brąz igrzysk olimpijskich Paryż 2024. Do tego, ma w zasadzie komplet olimpijskich krążków – w Tokio w 2021 roku sięgnęła po złoto w sztafecie mieszanej oraz po srebro w sztafecie kobiet, obie 4 x 400 metrów. Teraz ma brąz, ale już indywidualny, o którym powiedziała, że nigdy nie śniła, że zdoła go zdobyć.