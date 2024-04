Bayer Leverkusen zadziwia piłkarski świat! Zrobili to kolejny raz, idą po rekord wszech czasów [WIDEO]

Mateusz Borek bez pardonu uderzył w znanego trenera! Komentator nie ma co do tego wątpliwości, mocne słowa

Do dzisiejszego meczu ligowego z Borussią Dortmund drużyna prowadzona przez Hiszpana Xabiego Alonso miała serię 44 meczów bez porażki, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki tego sezonu. Wyjazdowy mecz w Dortmundzie był dla Bayeru meczem o prestiż, a dla rywali o być albo nie być w przyszłorocznej Lidze Mistrzów. Gospodarze prowadzili 1:0 po golu w 81. min strzelonym przez Niclasa Fullkruga. Wydawało się, że niesamowita passa „Aptekarzy” zostanie w końcu przerwana.

Real kontra Barcelona. Astronomiczne wartości rynkowe piłkarzy, przekroczony miliard euro!

W siódmej minucie doliczonego czasy gry Florian Wirtz dośrodkował z rzutu rożnego. Do piłki znakomicie wyskoczył Josip Stanisić i strzałem głową skierował do siatki. Piłkarze i cały sztab Bayeru cieszyli się tak, jakby ten gol decydował o mistrzostwie Niemiec, ale tak samo ucieszyło ich utrzymanie niesamowitej serii bez porażki. Jeśli Leverkusen zaliczy jeszcze trzy mecz bez przegranej, to wyrówna europejski rekord wszech czasów. Należy on do Benfiki Lizbona, która w latach 1963-65 zanotowała serię 48 meczów bez porażki we wszystkich rozgrywkach. Trzeba dodać, że zespół trenera Alonso ma jeszcze szansę na dwa inne trofea. W finale Pucharu Niemiec zmierzy się z 1.FC Kaiserslautern (25 maja). Występuje również z Lidze Europy, gdzie w półfinale zagra z włoską Romą i zachowuje duże szanse na grę w finale tych rozgrywek.

Niesamowite widowisko w Łodzi. Ambulans na murawie, dymy pod dachem, nagłe zwroty akcji. I jeszcze ta „Marchewa” na torcie!