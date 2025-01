Dobitne słowa po brutalnym ataku Lukasa Podolskiego. Znany dziennikarze nie gryzł się w język. To musiało wybrzmieć

Ryoya Morishita dalej napędza Legię. Tak japoński samuraj błysnął w Hiszpanii, co za precyzja!

Lukas Podolski to na pewno jeden z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy w Ekstraklasie. Mistrz świata z 2014 roku na taki status sobie mocno zapracował przez lata gry w topowych zespołach oraz reprezentacji Niemiec. "Poldi" zgodnie z obietnicą wrócił do Ekstraklasy, gdzie wzmocnił ekipę Górnika Zabrze. 39-latek robi wiele dobrego dla swojego klubu, jednak w ostatnim czasie Podolski pokazał na boisku też swoją mroczną stronę. W ostatnim meczu z Piastem Gliwice w brutalny sposób zaatakował Damiana Kądziora, co mogło się zakończyć poważną kontuzją.

Po kilku tygodniach na kultowym turnieju Spodek Cup, Podolskiemu znowu puściły nerwy i były reprezentant Niemiec brutalnie wszedł w nogi Jakuba Siedleckiego wyglądał wyjątkowo niebezpiecznie. Na dodatek za chwilę faulujący w faulowanego jeszcze rzucił piłką.

Poldi… 🤯Brutalny faul Lukasa Podolskiego na Jakubie Siedleckim z Wisłoki Dębica w towarzyskim turnieju SPODEK SUPER CUP.🗣️ „Zagrzało troszkę. Wiemy, że Lukas Podolski jest dosyć nerwowy…” pic.twitter.com/jaSzEC7wF5— Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) January 11, 2025

Jacek Laskowski grzmi po faulu Lukasa Podolskiego! Powiedział o tym wprost

Na kanale "meczyki.pl" na Youtube sytuację z Podolskim skomentował Jacek Laskowski, który nie gryzł się w język. - Lukas Podolski miał piękną karierę sportową. Jest mistrzem świata, wcale nie jest to takie szerokie grono w historii futbolu. Jest w czołówce rekordzistów, jeśli chodzi o występy i zdobyte bramki w jednej z najsilniejszych reprezentacji - rozpoczął.

- Ale Lukas Podolski powinien również pamiętać o tym, że nie ma takiego momentu, w którym nie można spieprzyć sobie całej kariery i swojego wizerunku. Zawsze może to nastąpić. Dopóki jesteś osobą publiczną, to każdego dnia możesz zmazać wszystko, czego dokonałeś wcześniej. Powinien o tym pamiętać nie tylko on, ale każdy, kto pojawia się w przestrzeni publicznej - podsumował Laskowski.

Warto zaznaczyć, że po wspomnianym faulu od razu w mediach społecznościowych Górnika Zabrze pojawiło się zdjęcie Podolskiego z Siedleckim. Mistrz świata z 2014 roku przeprosił piłkarza Wisłoki Dębica i wręczył mu koszulkę.