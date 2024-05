Eksperci nie mają wątpliwości. W wyścigu o tytuł zdecydowanie wskazują na ten zespół, mają rację?

Jagiellonia zasiądzie na tronie

W tym sezonie walka o mistrzostwo przypomina wyścig żółwi. Kto na finiszu wykaże się sprytem i ubiegnie konkurencję? Na trzy kolejki przed końcem na czele ligi jest Jagiellonia. Wydaje się, że to właśnie klub z Podlasia jest w najlepszej sytuacji w tym szalonym wyścigu, w którym wszyscy się potykają. Trzeba przyznać, że w odpowiedzi na kluczowe pytanie eksperci są zgodni. Nie mają wątpliwości, że to Jagiellonia zasiądzie na tronie. Tylko kataklizm mógłby podopiecznym trenera Adriana Siemieńca przeszkodzić w wywalczeniu pierwszego tytułu w historii klubu. Czy właśnie tak się stanie?

Legia nie wejdzie do pucharów?

Na kolejnych pozycjach eksperci nie mają już takiej pewności. Wykazują ostrożność, ale trudno im się dziwić, bo różnice punktowe są minimalne, a forma kandydatów do pucharów zmienna. Choć na wicemistrza większość typuje Śląsk, doceniając trenera Jacka Magierę. Kto według nich uzupełni podium? To powinno rozstrzygnąć się między trio: Pogonią, Górnikiem i Lechem. Niewielu także daje szanse Legii na wywalczenie przepustki do Europy. Ale pamiętajmy, że to tylko prognoza, która w realiach ekstraklasy nie musi się sprawdzić. Szczególnie w tym zwariowanym sezonie.

Eksperci mają głos:

Waldemar Prusik (63 l.), legenda Śląska

Jaga dociągnie

- Jagiellonia dociągnie do końca sezonu na pierwszym miejscu. Drugie miejsce rezerwuję dla Śląska: raz – że w końcu wygrał, dwa – że ma przed sobą dwie potyczki u siebie, z niezłym układem rywali. Trzecie miejsce? Mam kłopot… Chyba Górnik. Przekonuje mnie wiosna w wykonaniu zabrzan. Ostatnia wpadka wpłynie na nich mobilizująco, a grać potrafią.

Marek Chojnacki (65 l.), legenda ŁKS

Korkociąg Lecha

- Wszystkie ekipy walczące o podium wspólnie przechodzą kryzys. Najmniej wpadek – a do tego niezły rozkład meczów i dwa punkty przewagi – ma Jagiellonia, więc to ona będzie mistrzem. Wicemistrzem zostanie Lech, choć na razie jest samolotem, który wpadł w korkociąg. Ale pilot go z tego wyciągnie. Trzecie miejsce dla Śląska – silnego słabością konkurentów.

Łukasz Surma (47 l. ), rekordzista ligi

Honor Pogoni

- Jagiellonia się potyka, traci punkty, ale gra ładnie, strzela dużo goli i zostanie mistrzem. Drugi będzie Śląsk, bo zaczął punktować. Podium domknie Pogoń. To kwestia honoru, rehabilitacji i osłody po przegranym finale Pucharu Polski. A wygrana z Puszczą doda „portowcom” animuszu na końcówkę.

Piotr Czachowski (58 l.), były kadrowicz

Ten pierwszy raz

- Na tronie widzę Jagiellonię, bo gra najciekawszy futbol w lidze i przyciąga tłumy. Poza tym kiedyś musi być ten pierwszy raz. A teraz moment do triumfu jest idealny. W pucharach zagra Śląsk, który miał świetną jesień, a słabą wiosnę. Ale trener Jacek Magiera kontroluje, aby zespół zagrał w pucharach. Do Europy przebije się Lech, który zawodzi, a powinien brylować. Przepadnie za to Legia.

Piotr Reiss (52 l.), były snajper Lecha

Serce za Lechem, ale...

- Wydaje się, że po tytuł sięgnie Jagiellonia, która nie odpuszcza. Choć i jej zdarzają się potknięcia tak, jak ostatnio ze Stalą. Oczywiście chciałbym, żeby Lech wygrał ligę, który ma niewielką stratę do lidera. Wiele będzie zależało od starcia z Legią. To taki mecz o wszystko, o puchary. Kolejorz zatem na drugim miejscu, a trzecim Pogoń, w której jest złość po Pucharze Polski. Myślę, że Śląsk skończy poza podium.

Arkadiusz Onyszko (50 l.), były bramkarz

Magiera wyciąga maksa

- Na tytuł zasłużyła Jagiellonia, której gra może się podobać. Trener Adrian Siemieniec dobrze to poukładał. Prowadzą w lidze i mam nadzieję, że udźwigną presję. Ważny będzie aspekt mentalny. Dalej będzie ciekawie, każda opcja jest możliwa. Ale drugie miejsce rezerwuję dla Śląska. Słowa uznania dla trenera Jacka Magiery za to, który wyciąga maksa z zespołu. Trzecia pozycja dla Pogoni, która będzie głodna za przegrany Puchar Polski.

Leszek Ojrzyński (52 l.), trener

Legia się pozbiera?

- Niech mistrzem będzie Jagiellonia, która gra odważnie, widowisko i ma ciekawy zespół z takimi graczami jak kapitan Romanczuk, Imaz, Wdowik i Marczuk. Szefuje tam prezes Wojciech Pertkiewicz, z którym odnosiłem sukcesy. Co dalej? Trudno typować widząc, co się dzieje w lidze. To loteria. Może Śląsk, który gra teraz dwa mecze u siebie. Nie wiem, co z Legią, którą typowałem wcześniej na mistrza. Wierzę w to, że zdoła się pozbierać po przegranej i skończy jednak na podium.

Grzegorz Piechna (48 l.), były król strzelców

Złoto dla Jagi

- Najlepsza będzie Jagiellonia. Podoba mi się taki otwarty futbol, nastawiony na grę do przodu i strzelanie goli. Jeśli zwycięży w dwóch meczach u siebie to właśnie jej przypadnie złoto. Wicemistrzem będzie Śląsk. Wprawdzie wrocławianie nadrobili dystans do Jagiellonii, ale styl wygranej z ŁKS mnie nie przekonał. Przepchnęli to, ale to była męka. Lech skończy sezon na podium, ale po tytuł nie sięgnie. Puchary to będzie wszystko, co się uda wywalczyć. Powiem tak: Kolejorz doczłapie się do nich.

Jacek Bąk (51 l.), były as Lecha

Mniejszy budżet, większy apetyt

- Mistrzem Jagiellonia za widowiskowość i najlepszy futbol. Jest konkretna, chce wygrywać i strzelać gole. Ma dużo mniejszy budżet, ale duży apetyt. Śląsk nie zachwyca, ale niech sprawdzi się w Europie. Podobnie jak Górnik z trenerem Urbanem i Lukasem Podolskim. Pogoń ma Grosickiego, ale to za mało. Przegranymi są dla mnie piłkarze Lecha i Legii. Powinni dopłacać za to, co wyprawiają. Nie załapią się do pucharów. Niech sobie jadą na wakacje.

Roman Kosecki (58 l.), legenda Legii

Bijatyka do końca

- Tu trzeba wróżkę pytać, jak to się skończy. Kolejka cudów się nam ostatnio przytrafiła. Bijatyka będzie do końca, bo w czołówce tłok. W tym momencie najbliżej tytułu jest Jagiellonia, więc stawiam na nią, że się obroni. Liczyłem na to, że mistrzem będzie Legia. Może będzie druga? Musi sprężyć się, żeby załapać się do Europy. Brak pucharów byłby dla niej katastrofą. Podium dla Górnika, bo cenię pracę Jana Urbana.

Rozkład jazdy czołówki ligi:

1. Jagiellonia (56 pkt):

Mecze: Korona (d), Piast (w), Warta (d)

2. Śląsk (54 pkt):

Mecze: Cracovia (d), Radomiak (d), Raków (w)

3. Lech (52 pkt):

Mecze: Legia (d), Widzew (w), Korona (d)

4. Pogoń (51 pkt):

Mecze: Raków (w), Stal (w), Górnik (d)

5. Górnik (51 pkt):

Mecze: Stal (d), Puszcza (d), Pogoń (w)

6. Legia (50 pkt):

Mecze: Lech (w), Warta (w), Zagłębie (d)

7. Raków (49 pkt):

Mecze: Pogoń (d), Cracovia (w), Śląsk (d)

