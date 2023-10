Erik Exposito dopadnie Legię Warszawa? Legenda Śląska Wrocław o atutach Hiszpana [ROZMOWA SE]

"Super Express": - Co decyduje o metamorfozie Śląska?

Waldemar Prusik: - To, że zawodnicy lepiej funkcjonują na boisku: więcej biegają, jest dużo walki, a to w naszej lidze często jest ważniejsze niż umiejętności techniczne. W znakomitej formie jest Erik Exposito, na którym opiera się gra ofensywna. Trener Jacek Magiera słusznie decyduje się na defensywny wariant czyli wycofania zespołu na własną połowię i grę z kontry, gdyż potencjał ofensywny zespołu, pomijając Exposito, nie jest zbyt wielki. Magierze udało się zbudować kręgosłup w osobach Petkowa, Leivy i Exposito. Jeśli oni utrzymają formę, a drużynę będą omijały kontuzje, to sezon będzie udany.

- Po tym jak Magiera zwrócił Exposito uwagę na nadwagę i zalecił odchudzanie, wydawało się, że to może być koniec ich współpracy.

- Trzeba pochwalić piłkarza za to, że nie grymasił tylko przyjął uwagi do siebie. Trener dobrze wyczuł sytuację i powierzył mu opaskę kapitańską. Zmobilizowało to Hiszpana, który jest odpowiedzialny za zespół. W meczu z Górnikiem, ale i w poprzednich meczach, w samych końcówkach wracał na własną połowę, żeby odebrać piłkę i pomóc drużynie. W poprzednich sezonach rożnie bywało z jego zaangażowaniem.

Tak Grzegorz Krychowiak został zapamiętany przez byłego reprezentanta. Ale teraz czas na ten duet

- Ile znaczy Hiszpan dla wrocławian?

- Bez Exposito, Śląsk byłby w tabeli poza pierwszą dziesiątką. Dobrze, że Magiera tak mocno postawił się przeciwko sprzedaży Hiszpana w letnim okienku. Wrocławianie nie mają innego napastnika, który strzelałby gole, brał ciężar gry i odpowiedzialność za zespół. Exposito jest w najlepszej formie od czterech lat, czyli od momentu, gdy trafił do Śląska. Jego dyspozycja to też zasługa trenera.

- Obecna gra i forma Śląska wystarczą na Legię?

- Legia jest najsilniejszym personalnie zespołem w lidze i najtrudniejszym z jakim Śląsk do tej pory będzie grał. Ale własny stadion, doping kibiców, których ma być komplet, mogą być atutami Śląska. Mecz z Górnikiem oglądałem w towarzystwie trenera Władysława Żmudy (zdobył ze Śląskiem tytuł w 1976 r. - przyp. red.). Obiecał, że na hit z Legią też przyjedzie z Zabrza, gdzie mieszka obecnie.

Legenda o świeżej krwi w reprezentacji Polski. Mówi o rozpychaniu się, głodzie i przejęciu sterów przez młodych

- Ostatnio Legia przegrała trzy mecze z rzędu licząc wszystkie rozgrywki. To szansa dla lidera?

- To co się stało po meczu w Alkmaar miało znaczenie na grę Legii z Rakowem. Jakość Legii jest niepodważalna, w osobach takich piłkarzy jak Josue, Wszołek, Gual czy Pekhart. Życzę Śląskowi zwycięstwa, ale najważniejszym zdaniem będzie, żeby nie przegrał tego spotkania. Jeden punkt jest ważny. Dla mentalu piłkarzy będzie równie ważne to, jeśli nie przegrają z Legią, to ich pewność jeszcze bardziej wzrośnie. Poza tym byłby to już dla Śląska dziewiąty mecz bez porażki w lidze.

- W ubiegłym sezonie równie dobry początek miała Wisła Płock, która na koniec spadła z ligi. Śląskowi to nie grozi?

- Trudno przewidzieć, bo nasza liga jest nieobliczalna. To, co robi Śląsk, jest miłą niespodzianką. Oby jak najdłużej był na pozycji lidera lub przynajmniej w czołówce.

Boniek jednoznacznie ocenił pracę Probierza. I wbija szpilkę Santosowi. „Daliśmy się wszyscy nabrać”

Bilans meczów w lidze:

Mecze: 99

Wygrane Śląska: 19

Remisy: 26

Zwycięstwa Legii: 54

Bramki: 69-155 dla Legii

Michał Probierz we wzruszających słowach pożegnał się z kadrą! Wpis pojawił się niespodziewanie, musiał to powiedzieć

Bilans meczów we Wrocławiu:

Mecze: 49

Wygrane Śląska: 12

Remisy: 16

Zwycięstwa Legii: 21

Bramki: 35-64 dla Legii

Książę William to dobry znajomy polskiego piłkarza. Matty Cash zdradził, jaki naprawdę jest członek rodziny królewskiej

Sonda Czy Lech Poznań będzie mistrzem Polski w sezonie 2023/24? Tak Nie

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Dalej

Kibic reprezentacji wyjaśnia kadrę i Lewandowskiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.