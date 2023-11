Ernest Muci znów chce to zrobić. Gwiazdor Legii zaskoczy Aston Villę w Lidze Konferencji?

Nie zapomni o meczu w Warszawie

Muci nie miałby nic przeciwko, aby także w rewanżu pokonać argentyńskiego mistrza świata. - Pierwszy mecz z Aston Villą to spotkanie, którego nie zapomnę - powiedział Ernest Muci podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - To był fantastyczny wieczór i chcielibyśmy go powtórzyć. Na każdy mecz wychodzę z taką samą motywacją. Będzie wyjątkowa otoczka tego meczu i to dobre miejsce, aby pokazać swoje umiejętności - dodał.

Chce z Legią awansować do fazy pucharowej

Albańczyk nie ukrywa, że Legia celuje w awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji. - Chcemy zakwalifikować się do kolejnej rundy już teraz - zapowiedział Muci. - Mamy mocną drużynę, którą stać na osiągnięcie w Anglii dobrego wyniku. Myślimy tylko o tym, aby wywalczyć ten awans już w tym momencie - powtórzy reprezentant Albanii.

